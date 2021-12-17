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Шмыгаль рассказал, планируют ли в Украине новые локдауны

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
17 декабря, 01:03
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Премьер-министр Украины отметил, что вакцинация поможет избежать жестких карантинов
Денис Шмыгаль пообещал бизнесу, что локдаунов больше не будет/Коллаж: "Сегодня"
Денис Шмыгаль пообещал бизнесу, что локдаунов больше не будет/Коллаж: "Сегодня"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине больше не будет локдаунов. Он отметил, что жестких карантинов поможет избежать вакцинальная кампания от коронавируса.

Об этом пишет НВ.

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Локдаунів не будет?

"Более 40% вакцинированных среди взрослого населения — это ключевой фактор, который нам дает возможность пообещать бизнесу, что локдаунов не будет", — заявил Денис Шмыгаль.

По его словам, для тех заведений, сотрудники и клиенты которых полностью вакцинированы, ограничений фактически не существует.

Масочный режим

Премьер-министр рассказал, что масочный режим в Украине продлится в ближайшие годы.

"Я это говорил и в прошлом году, что не менее двух лет, а, возможно, и больше, потому что есть ограничения, связанные с мутацией вируса, с тем, что вакцина защищает не на 100%", — пояснил он.

Будет ли локдаун на Новый год?

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал украинцев встретить Новый год в кругу родных и близких, а также с полным курсом вакцинации против COVID-19. Кроме того, он отметил, что ужесточать карантин на новогодние праздники не планируется.

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