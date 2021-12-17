Шмыгаль рассказал, планируют ли в Украине новые локдауны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине больше не будет локдаунов. Он отметил, что жестких карантинов поможет избежать вакцинальная кампания от коронавируса.
Об этом пишет НВ.
Локдаунів не будет?
"Более 40% вакцинированных среди взрослого населения — это ключевой фактор, который нам дает возможность пообещать бизнесу, что локдаунов не будет", — заявил Денис Шмыгаль.
По его словам, для тех заведений, сотрудники и клиенты которых полностью вакцинированы, ограничений фактически не существует.
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Масочный режим
Премьер-министр рассказал, что масочный режим в Украине продлится в ближайшие годы.
"Я это говорил и в прошлом году, что не менее двух лет, а, возможно, и больше, потому что есть ограничения, связанные с мутацией вируса, с тем, что вакцина защищает не на 100%", — пояснил он.
Будет ли локдаун на Новый год?
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал украинцев встретить Новый год в кругу родных и близких, а также с полным курсом вакцинации против COVID-19. Кроме того, он отметил, что ужесточать карантин на новогодние праздники не планируется.
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