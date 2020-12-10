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Шмыгаль: Украинский карантин выходного дня применяют в Европе

10 декабря, 11:41

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава правительства объяснил, зачем нужен был такой карантин

Карантин выходного дня выполнил свою функцию – остановил ураганное распространение коронавируса. Теперь европейские страны начинают брать на вооружение украинское ноу-хау.

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Об этом рассказал в интервью Украинской правде премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Украина сама разработала вариант такого карантина, который высоко оценили за пределами нашей страны.

"Это фактически был украинский продукт, мы его просчитали, на сегодняшний день им начинают пользоваться европейские страны … Сейчас вот Латвия, кажется, с этой недели вслед за нами ввела карантин выходного дня. То есть они посмотрели, как делаем мы, а мы созваниваемся с премьерами, делимся, и решили сделать так и у себя", – сказал Шмыгаль.

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Глава правительства подчеркнул, что выходной карантин нужен был не для уменьшения количества новых больных COVID-19, а чтобы стабилизировать этот уровень

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"Чтобы мы могли протянуть до конца декабря – начала января, когда можно без ущерба для экономики ввести более жесткие карантинные ограничения", – добавил премьер.

А тем временем КСУ открыл производство о конституционности карантина выходного дня. В своем представлении народные депутаты сетуют на то, что якобы были нарушены права граждан.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Денис Шмыгаль карантин выходного дня
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