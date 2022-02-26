Шольц дал добро на оружие для Украины – дадут 400 "фаустпатронов"

Германия также хочет поставить 14 бронемашин

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Федеральное правительство разрешило Нидерландам отправить в Украину 400 "фаустпатронов".

Об этом сообщает издание Bild, ссылаясь на свои источники.

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Разрешение Германии

Как отмечается, в прошлом Германия поставляла "фаустпатроны" в Нидерланды. В таких случаях соответствующему государству нужен "зеленый свет" Германии для передачи оружия.

При этом канцлер Олаф Шольц пока исключил возможность поставок летального оружия в Украину.

Также Шольц дал разрешение Эстонии на поставку в Украину старых самоходных гаубиц. Кроме этого, Германия также хочет поставить Украине 14 бронемашин, которые предназначены не только для защиты, но и эвакуации.

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Канцлер Германии Олаф Шольц/Фото: Getty Images

Помощь Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Запад начал техническую подготовку к принятию решения об отключении России от SWIFT.

Президент США Джо Байден заявил о введении санкций против банков Российской Федерации, где находятся более триллиона долларов.

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"А также отсоединим крупные банки от американской финансовой системы. При этом сегодня мы блокируем четыре банка, включая ВТБ, который имеет 250 млрд долларов активов".

Швейцария приказала банкам заморозить активы физических и юридических лиц, включенных в "черный" список санкций Европейского Союза, который был принят против Российской Федерации.

Напомним, хакерская группировка Anonymous обратилась к президенту России Владимиру Путину. Они требуют, чтобы Путин восстановил права украинского народа, а также подал в отставку.

Кроме этого, Комитет министров Совета Европы приостановил право Российской Федерации быть представленной в двух органах – Комитете министров и в ПАСЕ – из-за агрессии РФ против Украины.

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