Шольц, Макрон и Драги уже на пути в Киев: едут без галстуков и по-спартански (фото)

Три европейских лидера едут на встречу с Зеленским

Драги, Макрон и Шольц едут в Украину на встречу с Зеленским / Фото: Коллаж: Сегодня

Лидеры Франции, Германии и Италии Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги отправились в Украину на переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Из Польши они все вместе ехали поездом. О том, как проходило путешествие, рассказала итальянская газета La Repubblica.

"Тяжелые портьеры с узорами восьмидесятых, стулья, обведенные желтоватыми ромбами. Непрозрачный стол. Телевизор втиснут в тяжелый деревянный шкаф. Все трезво, скромно, немного заброшено, потому что вокруг война и нет времени на детали", — так описывает издание интерьер поезда.

Внешний вид политиков также адаптирован к ситуации, он сформирован привнесением политики настоящее поле войны. Эммануэль Макрон в белой рубашке с воротником-стойкой. Марио Драги в свитере. Олаф Шольц в джинсах и черной рубашке с короткими рукавами, которая уже не в моде.

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Ночью трое политиков сошлись в купе французского президента, когда украинские пограничники остановили поезд для проверки паспортов присутствующих. Европейские лидеры проговорили не менее полутора часов.



Фото: La Repubblica

Зачем едут в Украину

Несмотря на разногласия, политики все же решили объединиться вокруг президента Украины, который противостоит российскому "царю". Они едут к Зеленскому, чтобы сказать ему, что путинские бомбы не остановят развитие Украины, даже если Берлин настаивает на переговорах, а Драги кажется более непримиримым. Они хотят заявить, что "не может быть навязанного мира".

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Поезд должен прибыть в Киев утром 16 июня. Поездка, о которой не было объявлено из соображений безопасности, состоится за день до того, как Европейская комиссия выпустит рекомендацию о статусе Украины в качестве кандидата в члены ЕС.

Первая цель визита политиков состоит в том, чтобы продемонстрировать поддержку Украине и попытаться преодолеть критику со стороны президента Зеленского за ограниченную и медленную поставку оружия.