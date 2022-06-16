Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Рамштайн-3 🇪🇺 Евродесант едет в Киев Работа во время войны Работа во время войны 🔴 Ситуация в Северодонецке
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Шольц, Макрон и Драги уже на пути в Киев: едут без галстуков и по-спартански (фото)

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 июня, 08:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Три европейских лидера едут на встречу с Зеленским
Драги, Макрон и Шольц едут в Украину на встречу с Зеленским
Драги, Макрон и Шольц едут в Украину на встречу с Зеленским / Фото: Коллаж: Сегодня

Лидеры Франции, Германии и Италии Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги отправились в Украину на переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Из Польши они все вместе ехали поездом. О том, как проходило путешествие, рассказала итальянская газета La Repubblica.

"Тяжелые портьеры с узорами восьмидесятых, стулья, обведенные желтоватыми ромбами. Непрозрачный стол. Телевизор втиснут в тяжелый деревянный шкаф. Все трезво, скромно, немного заброшено, потому что вокруг война и нет времени на детали", — так описывает издание интерьер поезда.

Внешний вид политиков также адаптирован к ситуации, он сформирован привнесением политики настоящее поле войны. Эммануэль Макрон в белой рубашке с воротником-стойкой. Марио Драги в свитере. Олаф Шольц в джинсах и черной рубашке с короткими рукавами, которая уже не в моде.

Реклама

Ночью трое политиков сошлись в купе французского президента, когда украинские пограничники остановили поезд для проверки паспортов присутствующих. Европейские лидеры проговорили не менее полутора часов.


Фото: La Repubblica

Зачем едут в Украину

Несмотря на разногласия, политики все же решили объединиться вокруг президента Украины, который противостоит российскому "царю". Они едут к Зеленскому, чтобы сказать ему, что путинские бомбы не остановят развитие Украины, даже если Берлин настаивает на переговорах, а Драги кажется более непримиримым. Они хотят заявить, что "не может быть навязанного мира".

Реклама

Поезд должен прибыть в Киев утром 16 июня. Поездка, о которой не было объявлено из соображений безопасности, состоится за день до того, как Европейская комиссия выпустит рекомендацию о статусе Украины в качестве кандидата в члены ЕС.

Первая цель визита политиков состоит в том, чтобы продемонстрировать поддержку Украине и попытаться преодолеть критику со стороны президента Зеленского за ограниченную и медленную поставку оружия.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Война в Украине из космоса
Больше новостей
🙏 Keep Calm
Помощь во время войны
Больше новостей
Хроника обстрелов
Больше об этом
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 08:30 15 июня
1
Личный состав 32750
Личный состав
2
Танки 1440
Танки
3
ББМ 3528
ББМ
4
Артиллерия 722
Артиллерия
5
Средства ПВО 97
Средства ПВО
6
РСЗО 230
РСЗО
7
Самолеты 213
Самолеты
8
Вертолеты 179
Вертолеты
9
БПЛА 591
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2485
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Непокоренные
Ирина Терехович – командир отделения горно-штурмового батальона, позывной – "Незламна". До войны жила в Крыму, после аннексии уехала, чтобы сражаться за Украину. Мать троих детей воюет на востоке страны с 2015 года, прошла путь от добровольца до командира противотанкового отделения, сейчас руководит подразделением разведчиков.
История героини
Герої не вмирають!

Защитил Киев от диверсантов... Роман Собкив – майор антитеррористического спецподразделения «Омега» Нацгвардии. Вместе с подчиненными в течение девяти дней эффективно противодействовал десанту оккупантов, многократно пытавшемуся высадиться в Киеве и на окраинах. Погиб в бою с превосходящими силами противника, но задержал врага. Герой Украины. Посмертно.

История подвигов героя
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

22120.1

Bitcoin Cash (BCH)

124.09

Binance Coin (BNB)

227.61

Ethereum (ETH)

1195.53

Litecoin (LTC)

49.15

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
50,00
55,00
-
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
57,32
-
-
45,68
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,57 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.6

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять