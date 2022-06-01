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"Скандальное" прозрение? Шольц пообещал поставить Украине современные системы ПВО

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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1 июня, 12:17
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Германия решила дать ВСУ системы IRIS-T
Олаф Шольц заявил о передаче систем ПВО Украине
Олаф Шольц заявил о передаче систем ПВО Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Германия поставит Украине современные системы ПВО IRIS-T. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге. По его словам, с помощью этих систем Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации", сообщает DW.

Кроме систем ПВО, Германия предоставит Украине радар слежения, способный обнаруживать вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию.

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Кроме того, Шольц заявил, что Берлин направит в Украину реактивные системы залпового огня в тесном сотрудничестве с США. Эти системы не смогут нацеливаться на российскую территорию.

Что такое IRIS-T

Cухопутный ЗРК средней дальности IRIS-T SLM предназначен для борьбы с широким спектром аэродинамических целей. Он способен поражать цели на расстоянии до 40 км, его досягаемость по высоте составляет 20 км.

Ракеты малой дальности противовоздушной обороны IRIS-T имеют класс "воздух-воздух", они оснащены охлаждаемой инфракрасной головкой самонаведения.

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С помощью этой системы ПВО можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, поражать реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.

Ракета стоит на вооружении девяти европейских государств.

Помощь от Германии

  • За последние два месяца Германия свела к минимуму военную помощь Украине. В частности, за период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две партии оружия от федерального правительства Германии.
  • В середине мая Германия отправила 3000 противотанковых мин и 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия.
  • Другая немецкая поставка прибыла в Украину в середине апреля. Там были только запчасти для пулеметов, запалы, детонирующие шнуры, рации, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины.
  • Последняя поставка зенитных и противотанковых средств состоялась 25 марта. Она включала 2000 ракет Panzerfaust 3 и 1500 зенитных ракет "Стрела".

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