Шоу дронов от glo™

На правах рекламы. glo ™ предназначен для совершеннолетних потребителей табака или никотина

Совсем недавно, 10-го октября, в Киеве прошло невероятное шоу дронов от бренда glo™. На своих сверхбыстрых пропеллерах они принесли яркие впечатления всем, кто посетил Picnic – ивент партнеров и друзей бренда – Арт-завода Платформа*.

Дроны являются продуктом четвертой промышленной революции, которая происходит по всему миру прямо сейчас. Вместе с 3D-принтерами, искусственным интеллектом, дополненной реальностью и другими технологиями они в корне меняют нашу жизнь. Tech&Taste – концепт, на территории которого работает бренд glo™, который используется и в новом glo HYPER. Он представляет новейшую технологию индукционного нагрева табака.

Во время ивента в воздух одновременно поднялись 60 беспилотников! Зрители завороженно наблюдали за их синхронным полетом и огромными яркими фигурами, в которые они складывались – это совершенно новый способ общения с аудиторией, потому что glo™ следит за тем, чтобы никто не остался без отличного настроения и ярких впечатлений!

Всего несколько недель назад, 19 сентября, подобным шоу дронов наслаждалась Германия. Жители города Гамбурга восторженно наблюдали, как десятки ярко подсвеченных квадрокоптеров собирались в рисунки и надписи из света в ночном небе над Эльбой. Теперь шоу состоялось и в Украине!

* Glo HYPER – наиболее прогрессивное устройство от glo™, сочетающее в себе инновационную технологию индукционного нагрева табака и новый формат стиков.

* Арт-Завод Платформа – коворкинговая платформа, креативный художественно-образовательный кластер.

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