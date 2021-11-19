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Штормовое предупреждение! В Украине резко изменится погода на выходных (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
19 ноября, 16:00
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В течении дня температура воздуха будет колебаться от 7 до 13 градусов тепла
Погода в Украине на 20 ноября / Коллаж "Сегодня"
Погода в Украине на 20 ноября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 20 ноября, в Украине будет тепло. Температура воздуха будет максимум 13 градусов тепла.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Столбики термометров будут колебаться от +7 до +13 градусов. Также будет сильный с штормовыми порывами ветер.

Дожди удержатся в большинстве областей Украины в ближайшую ночь и завтра утром.
Днем в субботу сильная дождливая погода будет в восточной части, в Запорожье, Сумщине и в Крыму. Несколько осадков придется на Карпаты.

Погода в Украине на 20 ноября. Фото Наталии Диденко
Погода в Украине на 20 ноября. Фото Наталии Диденко

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Снега зимой не ждать?

Средняя температура в декабре будет выше нормы для этого периода. Декабрь окажется достаточно теплым.

Проявления зимы, похолодание, снег, будут, но природных катаклизмов не ожидаем.

"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – говорит синоптик Николай Кульбида.

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