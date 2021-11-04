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Штормовое предупреждение в Украине: в каких областях завтра ждать непогоду (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
4 ноября, 13:41
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В некоторых областях завтра будет теплая погода
Погода в Украине на 5 ноября / Коллаж "Сегодня"
Погода в Украине на 5 ноября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 5 октября, погода в Украинебудет теплая погода, но с порывами ветра и дождями.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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В пятницу дожди будут в западных областях Украины и кое-где в северных. В остальных областях осадков не будет, но возможны туманы. На востоке будет ветрено, возможно, даже штормовые порывы.

Очень теплая погода охватит большинство областей – в течение дня +12+18 градусов. Свежий воздух ожидается в западных областях +9+14 градусов. На юге вероятно местами до +18+20 градусов.

В Киеве завтра будет почти лето, днем ​​до +15+17 градусов.

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"Преимущественно в столице будет облачно, местами небольшой дождь, хотя и ничего серьезного", – написала синоптик.

В ноябре может выпасть первый снег

В середине месяца чуть потеплеет, но может выпасть настоящий первый снег. Он, скорее всего, растает, но уже второй снег, который ожидается 24-25 ноября, вероятно, задержится до зимы, так как в 20-х числах небольшие морозы вернутся.

Отметим, что морозная погода без осадков продлится до конца ноября.

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Ранее мы писали:

  • Сентябрь в Киеве был аномально холодным. Среднемесячная температура в столице в конечном итоге была ниже климатической нормы на 1,3 градуса.
  • Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В земле становится все меньше воды, поэтому ее буквально уносит ветром.

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