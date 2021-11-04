Штормовое предупреждение в Украине: в каких областях завтра ждать непогоду (карта)

Завтра, 5 октября, погода в Украинебудет теплая погода, но с порывами ветра и дождями.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
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В пятницу дожди будут в западных областях Украины и кое-где в северных. В остальных областях осадков не будет, но возможны туманы. На востоке будет ветрено, возможно, даже штормовые порывы.
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Очень теплая погода охватит большинство областей – в течение дня +12+18 градусов. Свежий воздух ожидается в западных областях +9+14 градусов. На юге вероятно местами до +18+20 градусов.
В Киеве завтра будет почти лето, днем до +15+17 градусов.
"Преимущественно в столице будет облачно, местами небольшой дождь, хотя и ничего серьезного", – написала синоптик.
В ноябре может выпасть первый снег
В середине месяца чуть потеплеет, но может выпасть настоящий первый снег. Он, скорее всего, растает, но уже второй снег, который ожидается 24-25 ноября, вероятно, задержится до зимы, так как в 20-х числах небольшие морозы вернутся.
Отметим, что морозная погода без осадков продлится до конца ноября.
Ранее мы писали:
- Сентябрь в Киеве был аномально холодным. Среднемесячная температура в столице в конечном итоге была ниже климатической нормы на 1,3 градуса.
- Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В земле становится все меньше воды, поэтому ее буквально уносит ветром.