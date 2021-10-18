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Штраф 17 тыс. гривен – для пассажиров без прививки? В Украине могут изменить правила перевозок

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
18 октября, 12:50
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В Украине могут ввести огромные штрафы для пассажиров без прививки
В Украине могут ввести огромные штрафы для пассажиров без прививки / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство инфраструктуры может изменить правила перевозок, которые введут с 21 октября. Власти могут обязать платить штраф 17 тысяч гривен за отсутствие COVID-сертификата самих пассажиров, а не водителей и перевозчиков.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Рассмотреть такой вариант власти решили после переговоров с перевозчиками, которые митинговали у стен Мининфраструктуры.

"Состоялась встреча с представителем министерства инфраструктуры. Мы хотим, чтобы штраф за нарушение карантинных норм, 17 тыс грн. переложить на пассажиров, а не на водителей. Наши требования озвучат министру, затем премьеру и в 19.00 будет новая встреча в министерстве инфраструктуры по этому вопросу",- сказали нам перевозчики.

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