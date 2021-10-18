Штраф 17 тыс. гривен – для пассажиров без прививки? В Украине могут изменить правила перевозок

Министерство инфраструктуры может изменить правила перевозок, которые введут с 21 октября. Власти могут обязать платить штраф 17 тысяч гривен за отсутствие COVID-сертификата самих пассажиров, а не водителей и перевозчиков.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Рассмотреть такой вариант власти решили после переговоров с перевозчиками, которые митинговали у стен Мининфраструктуры.
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"Состоялась встреча с представителем министерства инфраструктуры. Мы хотим, чтобы штраф за нарушение карантинных норм, 17 тыс грн. переложить на пассажиров, а не на водителей. Наши требования озвучат министру, затем премьеру и в 19.00 будет новая встреча в министерстве инфраструктуры по этому вопросу",- сказали нам перевозчики.