Штрафы за маски: наказывать, предупреждать или учить?

Нет защитной маски на лице – готовь деньги. Почти за две недели строгого масочного режима в общественных местах правоохранители оштрафовали более 11 тысяч украинцев. Полицейские провели рейд в Киевском метрополитене. Как реагируют на штрафы в столице?

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Ежедневно Киевский метрополитен перевозит около миллиона пассажиров. Здесь соблюдать социальную дистанцию, особенно в час пик, практически невозможно.

Маска на лице – единственный способ уменьшить риск подцепить коронавирус в подземке. Но этим защитным средством далеко не все пассажиры пользуются правильно. Носят под носом или на подбородке. А один мужчина шел с кофейным стаканчиком и вообще без маски. Когда остановили правоохранители – начал убеждать, мол, только снял перед выходом со станции.

Для начала полицейские "учат" пассажиров носить маску правильно – делают замечания. Но люди всегда находят оправдание.

Один из пассажиров заработал штраф в 170 гривен. Диалог с полицейскими у него не сложился изначально. Поэтому, пригласили в комнату полиции на станции. А уже там выяснили: мужчина ни штрафа, ни коронавируса не боится.

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А вот спортсмена – без документов и без маски спасло извинение. Парень объяснил, мол, опаздывает на тренировку. И пообещал больше закон не нарушать.

Ежедневно в подземке штрафуют 10-12 пассажиров. За полторы недели действия закона оформили на нарушителей масочного режима в метро почти 90 протоколов. В полиции признаются: всех привлечь к ответственности невозможно.

"Граждане, которые категорически отказываются или правильно надевать маску, ссылаясь на то, шо они в маске, но она не закрывает рот и нос, или категорически отказываются вообще одевать маску и покидать пределы метрополитена – на этих граждан составляется админпротокол", – говорит Александр Киричук, начальник отдела превенции управления полиции метрополитена.

В метро штрафы выписывают минимальные – по 170 гривен. Если нарушитель не оплатит его в течение пятнадцати дней – сумма удвоится. В общем по всей Украине правоохранители составили более 11 тысяч протоколов.

Видео: Сегодня

Ранее сообщалось, что в Киеве в общественных местах полиция раздает гражданам защитные маски, у кого их нет. Таким образом правоохранители продолжают контролировать соблюдение карантина.

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Также напомним, адвокат Сергей Бурлаков в эфире канала "Украина 24" заявил, что из-за новых штрафов за маски будут конфликтные ситуации.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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