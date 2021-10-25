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Штрафы за отсутствие COVID-сертификата в транспорте: Кабмин уточнил, кто должен платить

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
25 октября, 19:49
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С 21 октября в Украине из-за ухудшения эпидситуации вступили в силу новые правила межрегиональных перевозок
Правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях
Правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях / Фото: Коллаж: Сегодня

Штрафы за отсутствие документа о прививке или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автотранспортом между регионами будут оплачивать пассажири.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

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"Официально опубликованы изменения в постановление КМУ №1236, которыми внесены изменения в пункты, где ответственность за отсутствие вакцинации или ПЛР теста на маршрутах межобластного сообщения, переносятся с перевозчика, непосредственно на потребителя транспортных услуг – пассажира", – написал на странице в Facebook глава всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков Игорь Житинский.

Отсутствие документа о прививках или отрицательного теста у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Речь идет о штрафе от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 17 тыс. до 34 тыс. грн.

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Какие правила ввели в Украине?

С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из таких документов:

  • документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;
  • международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами дводозной,
  • отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";
  • отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

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