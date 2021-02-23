Штурм Офиса президента: онлайн-трансляция

Сегодня, 23 февраля, на Банковой под Офисом президента акция протеста переросла в столкновения с силовиками.
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После приговора Стерненко активисты пришли на Банковую
Сегодня, 23 февраля, на Банковой под Офисом президента акция протеста переросла в столкновения с силовиками.
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