Штурм Офиса президента сторонниками Стерненко: все подробности (фото, видео)

После приговора Стерненко активисты пришли на Банковую

Сегодня, 23 февраля, на Банковой под Офисом президента акция протеста переросла в столкновения с силовиками. Протест начался из-за приговора суда по делу активиста Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам и 3 месяцам заключения за разбойное нападение и похищение депутата райсовета Сергея Щербича.

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Протест начался около 20:00 – сразу пришли около тысячи сторонников Стерненко. Изначально правоохранители не подпустили их к Офису президента, движение на улице Институтской было парализовано.

Вскоре после начала акции в правоохранителей полетели снежки и петарды.

Позже протестующих пустили к забору возле Офиса президента, где начались стычки с правоохранителями.

Митингующие пошли стенкой на силовиков, однако кордоны прорвать не смогли. С двоих правоохрантителей сорвали шлемы, в силовиков летят петарды, снежки, фаеры.

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По состоянию на 21:15 толпа около 6 раз пыталась продавить кордон правоохранителей. Силовики заходят в толпу, разделяют протестующих и выводят самых буйных из толпы.

Протесты проходят в разных городах Украины.

Как известно, приговором суда Стерненко был признан виновным и по совокупности уголовных преступлений приговорен к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с частичной конфискацией имущества. Подробности дела Стерненко читайте по ссылке.

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