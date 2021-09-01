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Шутки для взрослых к 1 сентября – что говорят в соцсетях про день знаний

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор раздела Деньги
1 сентября, 10:53
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Первое сентября. Подборка тематических мемов и шуток ко дню знаний, которые зайдут вам, как дети в школу
Начало учебного года вызывает бурю эмоций у детей и родителей. Коллаж: "Сегодня"
Начало учебного года вызывает бурю эмоций у детей и родителей. Коллаж: "Сегодня"

С 1 сентября в Украине традиционно начинается новый учебный год. Закончились летние каникулы и юные украинцы идут в школу. Для первоклассников 1 сентября станет первым в школьной жизни, а для старшеклассников же грядущий учебный год будет важным периодом подготовки к началу самостоятельной жизни.

В первый учебный день Киев "оккупировали" пробки – все едут в школу

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Первый учебный день нового школьного сезона выпал на среду. Ни для кого не секрет, что самая важная цель этого дня для всех школьников и их родителей – не опоздать в школу.

Сейчас пробка в сторону Киева от Борисполя – все едут в школу?
Сейчас пробка в сторону Киева от Борисполя – все едут в школу?

По состоянию на 10:00 в Киеве образовались пробки 5 баллов, сообщает Google Maps.

Киев парализовали огромные пробки
Киев парализовали огромные пробки

День знаний: самые смешные приколы и мемы о школе и 1 сентября

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День знаний 1 сентября – праздник не только для детей, но и для родителей. "Сегодня" собрали для вас смешные приколы и мемы про этот замечательный день:

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О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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1 сентября 1991. В школах приступают к глубокому изучению и осмыслению истории Украины и ее культуры...

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