Шутки для взрослых к 1 сентября – что говорят в соцсетях про день знаний

С 1 сентября в Украине традиционно начинается новый учебный год. Закончились летние каникулы и юные украинцы идут в школу. Для первоклассников 1 сентября станет первым в школьной жизни, а для старшеклассников же грядущий учебный год будет важным периодом подготовки к началу самостоятельной жизни.
В первый учебный день Киев "оккупировали" пробки – все едут в школу
Первый учебный день нового школьного сезона выпал на среду. Ни для кого не секрет, что самая важная цель этого дня для всех школьников и их родителей – не опоздать в школу.
По состоянию на 10:00 в Киеве образовались пробки 5 баллов, сообщает Google Maps.
День знаний: самые смешные приколы и мемы о школе и 1 сентября
День знаний 1 сентября – праздник не только для детей, но и для родителей. "Сегодня" собрали для вас смешные приколы и мемы про этот замечательный день:
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