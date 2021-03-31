Українська
$ 27,89
32,72
  1. Последние новости Украины

Шутки в сторону – 1 апреля потеплеет до +20: синоптик уточнила прогноз

31 марта, 14:59

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Жителям некоторых областей погоду подпортят дожди, будут даже первые грозы

В Украине уже существенно потеплело, но завтра, 1 апреля, ожидается до +20 – и это не шутка. При этом немного подпортят погоду дожди на западе и в северных областях. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Реклама

В четверг в большинстве областей Украины ожидается 15-20 градусов тепла

Вдоль полосы Сумская-Черкасская-Полтавская-Одесская области температура будет немного свежее, но также тепло, 11-15 градусов.

Ветер в Украине ожидается с юго-запада, небольшой или умеренный.

1 апреля дожди пройдут в западных и местами в северных областях. На остальной территории Украины – без осадков. В западных областях появятся первые грозы (на карте зона возможных гроз желтого цвета).

В тренде
Степанов о покупке куртки за 600 тыс. гривен: Это бред сивого мерина
Реклама

В Киеве завтра днем ​​17-19 градусов. Ветер с юго-запада и без осадков.

2 апреля холодный атмосферный фронт принесет в Украину больше дождей, температура воздуха начнет постепенно снижаться: сначала на западе и севере, а на выходных похолодает в большинстве областей Украины.

Довольно холодный март заканчивается долгожданным весенним потеплением. А вот в следующем месяце будут температурные качели. Сайт "Сегодня" узнал, какой будет погода в апреле.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода прогноз погоды 1 апреля наталка диденко

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещено
Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещеноУкраина
Рынок топлива: цены остановились, но в апреле нас ждут новые проблемы
Рынок топлива: цены остановились, но в апреле нас ждут новые проблемыЭкономика
Инфекционист назвал любимую
Инфекционист назвал любимую "еду" коронавируса в организме человекаУкраина
В Киеве умерли родители 12 детей: COVID-19 поразил 95% легких
В Киеве умерли родители 12 детей: COVID-19 поразил 95% легкихУкраина
На Прикарпатье смягчают карантин: что разрешили
На Прикарпатье смягчают карантин: что разрешилиЗапад
АМКУ оштрафовал группу
АМКУ оштрафовал группу "Приват" на 4,7 млрд грн: сеть АЗС "химичила" с ценой бензинаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять