Швед продал яхту и купил скорые Украине: что известно о волонтере

Гражданин Швеции продал свою парусную яхту, чтобы купить автомобили скорой помощи для Украины. За рулем одной из них он сам приехал в Тростянец Сумской области. Об этом недавно сообщил депутат от "Слуги народа" Дмитрий Соломчук.
Сайт "Сегодня" выяснил, что известно о волонтере.
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Мужчину зовут Нильс Абрахамсон. Он организатор шведской волонтерской организации Ambulans Ukraina Donation, которая собирает деньги на скорые помощи для Украины. За рулем одной из машин от лично приезжал в Украину. В машинах есть все необходимое оборудование, можно даже оперировать, рассказывал он.
"Я видел много видео в тиктоке, прямые трансляции. Я сказал себе: я действительно должен что-то сделать, Украина нуждается в помощи, многие пострадали от бомбежек. Мы должны их спасать", — рассказывал он журналистам.
Организация Нильса Абрахамсона собирает деньги на новые автомобили скорой помощи от неравнодушных людей. Среди волонтеров, которые привозили скорые в Украину, есть член шведского парламента Магнус Якобссон.