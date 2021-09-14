Сидит без денег и не может попасть к врачу. Как Чаус живет под домашним арестом

Продукты для судьи Чауса покупает его теща, дома он знакомится с материалами дела о получении взятки

По словам адвоката, у Чауса появились проблемы со зрением. Фото: коллаж "Сегодня"

Скандальный экс-судья Николай Чаус, находящийся полтора месяца под домашним арестом, жалуется на безденежье. Говорит, что у него нет возможности ни заплатить за вызов врача на дом, ни отправиться к нему на прием.

Об этом "Сегодня" сообщил адвокат Ростислав Кравец, защищающий Чауса в суде.

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По словам защитника, у Чауса возникла необходимость обратиться к окулисту, но реализовать это пока невозможно. Ведь в нынешних условиях нужно сначала к врачу нужно записаться, затем стоять в очереди

"Можно ли представить, что Чаус придет на прием к семейному врачу, а рядом человек 10 охраны с автоматами и в бронежилетах. Затем семейный врач должен отправить к узкоспециализированному специалисту", – говорит Ростислав Кравец.

По его словам, у Чауса тяжело с финансами.

"Врача можно вызвать и на дом, но проблема упирается в финансы", – говорит Кравец.

Знакомится с материалами дела

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Как стало известно сайту "Сегодня", Николай Чаус сейчас знакомится с материалами дела, проводятся следственные действия и допросы. По словам Кравца, речь идет о деле, где фигурирует неправомерное получение выгоды.

Не имея возможности выйти из дома, Чаус возлагает надежды на свою тещу.

"Она закупает для него продукты", – говорит Кравец.

Как известно, домашний арест у Чауса – до 15 октября.

"Думаю, что прокуратура будет просить продления ареста. Из-за того, что Чаус знакомится с материалами дела", – сказал нам Кравец.

Судья Николай Чаус

Экс-судья Днепровского суда Николай Чаус фигурирует в двух уголовных производствах: НАБУ с 2016 года расследует дело о вымогательстве и получении взятки Чаусом, в котором судья является подозреваемым. Особенно он стал известен из-за закопанной банки с деньгами.

В то же время СБУ ведет расследование по факту похищения Чауса во время пребывания в Молдове, а также незаконной переправки его через государственную границу Украины. Судья признан потерпевшим в этом деле.

30 июля Николая Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области в одних трусах. Он заявил, что его похитили и увезли из Молдовы.

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Как сообщали новости "Сегодня", 4 августа суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Чаус подозревается в вымогательстве и получении взятки. НАБУ завершило дело Чауса и показало момент получения денег.

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