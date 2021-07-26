Сильная жара и теплые грозовые дожди: какой будет погода до конца июля

Несколько дней прохлады остались позади – в ближайшие дни украинцам останется лишь мечтать о похолодании

Украинцы снова спасаются от жары как могут / Фото: Сегодня

В Украину вернулась жара и до конца месяца украинцев будет терзать зной до +34. Высокую температуру даже не собьют грозовые дожди, которые будут кочевать по разным областям страны.

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Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

Во вторник, 27 июля, дожди с грозами на западе страны, в Винницкой и Житомирской областях. Температура воздуха 30-32 градуса, на юге до +34.

В среду, 28 июля, дожди охватят почти всю Украину: грозы будут на западе, севере, юге и в центральных областях (в том числе и в Киеве). В западных областях 26-29 градусов (на Закарпатье до +33), на юге и востоке 32-34, в столице 28-30.

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В четверг, 29 июля, на западе, в Винницкой и Житомирской областях 26-29 градусов, на юге и востоке 32-34, в остальных областях 29-32. На этот раз дождить будет везде, кроме запада страны.

В пятницу, 30 июля, грозы ожидаются только на Донбассе. В остальных регионах сухо и солнце. На западе 28-30 градусов, на севере и в большинстве центральных областей 30-32, на востоке и юге до +34. В столице без осадков и 29-31 градус.

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В субботу, 31 июля, температура воздуха не изменится – будет такой же, как и в субботу. А вот дожди снова вернутся в западных области, а также мокрой погоды ждем в центральных областях (в том числе и в Киеве).