Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ✈ Эвакуация дипломатов из Киева 🇧🇾 Учения Союзная решимость-2022
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

На всем придется экономить? Украинцы готовятся к подорожанию продуктов

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 января, 13:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем о мнении украинцев о ценах на продукты в новом году
Больше 90% украинцев уверены, что в 2022 году продукты будут очень дорогими
Больше 90% украинцев уверены, что в 2022 году продукты будут очень дорогими / Фото: Коллаж: Сегодня

Подавляющее большинство украинцев считают, что в 2022 году цены на продукты вырастут.

Об этом говорится в опросе "Сегодня", которое провела социологическая компания Gradus.

Реклама

Мнения на западе и востоке страны несколько различаются, но в то же время большинство украинцев готовы к подорожанию цен. Точно уверены в грядущем подорожании жители Киева: 91,2% опрашиваемых киевлян считают, что цены на продукты существенно вырастут.

Как отличается мнение украинцев:

  • восточные регионы – 93,6% уверены в серьезном подорожании цен;
  • западные регионы– 89,5%;
  • северные регионы – 95,8%;
  • центральные регионы – 91,8%;
  • южные регионы – 89,8%.

Затруднились ответить около 12% опрашиваемых.

Реклама

Помогайте стране отслеживать состояние общества в период посткарантина – установитемобильное приложение Gradus.

Приложение для владельцев iPhone.

Приложение для владельцев Android.

Реклама

А что с коммунальными услугами?

Тарифы на коммунальные услуги подорожали еще 1 января 2022 года. В частности, изменились цены на газ, свет и воду. Власти объясняли, что тарифы дорожают из-за роста прожиточного минимума и минимальной зарплаты, которая составляет 6500 грн.

"Сегодня" раньше рассказывали, какая пенсия ждет украинцев с маленькой зарплатой, и разбирались, какая профессия будет самой востребованной в 2022 году.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Тратят "тысячу Зеленского". В столичных аптеках огромные очереди (фото) Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Мост Метро в Киеве разваливается прямо под ногами прохожих (видео) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная В Буковель идет солнечная погода! Синоптики дали прогноз Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
24 января. Сёити Ёкои. 50 лет назад на острове Гуам был найден капрал, не поверивший в капитуляцию Японии во Второй мировой. 28 лет он провел в джунглях, ожидая приказа о наступлении…
История дня - за минуту
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

110 840

заболело за неделю в Украине

+101%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.32

Российский рубль (₽)

0.3708

Евро (€)

32.11

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять