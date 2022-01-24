На всем придется экономить? Украинцы готовятся к подорожанию продуктов

Подавляющее большинство украинцев считают, что в 2022 году цены на продукты вырастут.
Об этом говорится в опросе "Сегодня", которое провела социологическая компания Gradus.
Мнения на западе и востоке страны несколько различаются, но в то же время большинство украинцев готовы к подорожанию цен. Точно уверены в грядущем подорожании жители Киева: 91,2% опрашиваемых киевлян считают, что цены на продукты существенно вырастут.
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Как отличается мнение украинцев:
- восточные регионы – 93,6% уверены в серьезном подорожании цен;
- западные регионы– 89,5%;
- северные регионы – 95,8%;
- центральные регионы – 91,8%;
- южные регионы – 89,8%.
Затруднились ответить около 12% опрашиваемых.
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А что с коммунальными услугами?
Тарифы на коммунальные услуги подорожали еще 1 января 2022 года. В частности, изменились цены на газ, свет и воду. Власти объясняли, что тарифы дорожают из-за роста прожиточного минимума и минимальной зарплаты, которая составляет 6500 грн.
"Сегодня" раньше рассказывали, какая пенсия ждет украинцев с маленькой зарплатой, и разбирались, какая профессия будет самой востребованной в 2022 году.