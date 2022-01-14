Сильный ветер и мокрый снег: Украину накроет непогода (карта)

Порывы ветра сегодня будут достигать 20 м/с, а снег ожидается во всех областях

Несмотря на снег и ветер в стране прогнозируют "плюсовую" температуру/Коллаж: "Сегодня"

В пятницу, 14 января, всю Украину накроют осадки. По сравнению с предыдущим днем, температура в стране повысится

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня во всех регионах Украины прогнозируется мокрый снег с дождем. Ветер — северо-западный, 15-20 м/с.

На западе синоптики прогнозируют 1-4 градуса тепла. На востоке ожидается от +1 до +4 градусов.

В северных регионах – 0-4 градуса тепла. На юге прогнозируют от +1 до +5 градусов.

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В Киеве ожидается мокрый снег с дождем, 1-3 градуса тепла, а в Симферополе тоже прогнозируют осадки – от +3 до +5 градусов.

"Оранжевый" уровень опасности

Сегодня в Украине из-за сильного ветра объявили "оранжевый" уровень опасности. Кроме того, несмотря на потепление, на дорогах будет гололедица.

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"Причиной усиления ветра будут выступать атмосферные фронты циклона FAMKE, которые будут перемещаться по территории Украины в течение следующих суток", – объяснили синоптики.

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