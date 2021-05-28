Силовики на Донбассе накрыли склад паленого алкоголя (фото)

Мошенники продавали фальсификат через оптово-розничную сеть и группы в мобильных приложениях

В районе ООС в Донецкой области представители фискальных служб и Национальной гвардии обнаружили скрытые помещения с фальсифицированным алкоголем.

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Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Кроме фискалов и военнослужащих Национальной гвардии Украины, в операции приняли участие сотрудники харьковского главка ГФС, обнаружившие группу лиц, которая в складских и торговых помещениях на территории Донецкой области хранила и сбывала фальсифицированные алкогольные напитки.

Силовики на Донбассе накрыли склад паленого алкоголя / Facebook ООС

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Продавали фальсификат мошенники через оптово-розничную сеть Харькова и области, а также через группы в мобильных приложениях. А доставляли с помощью курьерской службы по всей территории Украины.

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Правоохранители изъяли из незаконного оборота более 1300 литров фальсифицированных алкогольных напитков на общую сумму более 300 тыс. гривен, говорится в сообщении.

Силовики на Донбассе накрыли склад паленого алкоголя / Facebook ООС

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Ранее писалось, что под Киевом в Обухове накрыли огромный склад с фальсифицированным элитным алкоголем.

Также напомним, в Николаеве полиция накрыла цех по производству контрафактного алкоголя.

А в 2016-м паленым алкоголем, который разливали в Люботине Харьковской области, отравились 150 человек, умерли более 70 человек.

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