Українська
$ 27,53
33,57
  1. Последние новости Украины

Силовики на Донбассе накрыли склад паленого алкоголя (фото)

28 мая, 23:00

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Мошенники продавали фальсификат через оптово-розничную сеть и группы в мобильных приложениях

В районе ООС в Донецкой области представители фискальных служб и Национальной гвардии обнаружили скрытые помещения с фальсифицированным алкоголем.

Реклама

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Кроме фискалов и военнослужащих Национальной гвардии Украины, в операции приняли участие сотрудники харьковского главка ГФС, обнаружившие группу лиц, которая в складских и торговых помещениях на территории Донецкой области хранила и сбывала фальсифицированные алкогольные напитки.

Силовики на Донбассе накрыли склад паленого алкоголя / Facebook ООС

Силовики на Донбассе накрыли склад паленого алкоголя / Facebook ООС

Реклама

Продавали фальсификат мошенники через оптово-розничную сеть Харькова и области, а также через группы в мобильных приложениях. А доставляли с помощью курьерской службы по всей территории Украины.

Читайте также: Украину заполонил "паленый алкоголь". 10 фактов, указывающих на подделку

В тренде
Грозы, град и ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды 28 мая (карта)

Правоохранители изъяли из незаконного оборота более 1300 литров фальсифицированных алкогольных напитков на общую сумму более 300 тыс. гривен, говорится в сообщении.

Силовики на Донбассе накрыли склад паленого алкоголя / Facebook ООС

Силовики на Донбассе накрыли склад паленого алкоголя / Facebook ООС

Реклама

Ранее писалось, что под Киевом в Обухове накрыли огромный склад с фальсифицированным элитным алкоголем.

Также напомним, в Николаеве полиция накрыла цех по производству контрафактного алкоголя.

А в 2016-м паленым алкоголем, который разливали в Люботине Харьковской области, отравились 150 человек, умерли более 70 человек.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Циклон накроет всю Украину, но будет тепло: где в пятницу ждать до +30
Циклон накроет всю Украину, но будет тепло: где в пятницу ждать до +30Украина
На курорте в Египте погиб экс-глава Службы внешней разведки Украины
На курорте в Египте погиб экс-глава Службы внешней разведки УкраиныУкраина
Будет два
Будет два "потопа": народный синоптик удивил прогнозом на июньУкраина
Подорожание проезда в киевском метро: сколько платят в других странах
Подорожание проезда в киевском метро: сколько платят в других странахЭкономика
Газ не стал дешевле:
Газ не стал дешевле: "Нафтогаз" и другие поставщики установили тарифы на июньЖКХ
Поджог беременной девушки в Кривом Роге. Появились новые подробности
Поджог беременной девушки в Кривом Роге. Появились новые подробностиДнепр

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять