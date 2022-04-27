Синдром "ПМР". Как Россия пытается открыть второй фронт и отрезать Украину от морей

Новый очаг напряженности возник на юго-западном направлении. Угроза может исходить с территории непризнанной "ПМР"

Россия может начать атаку на юго-запад Украины с территории непризнанной "ПМР" / Фото: "Сегодня"

Путин снова повышает ставки в своем военном казино. В аннексированном де-факто регионе Молдовы, так называемой Приднестровской молдавской республике ("ПМР"), гремят взрывы, а Кремль традиционно обвиняет в провокациях Украину.

Сайт Сегодняразбирается в текущей ситуации на юго-западных границах страны.

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Хроника объявленных провокаций

Вот как раскручивалась спираль напряжения в "ПМР" за последние два дня.

22 апреля. Заместитель командующего войсками ЦВО РФ генерал-майор Рустам Миннекаев выступил с таким заявлением: "Контроль над югом Украины – это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения. Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну, вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию".

22 апреля. Как выяснило ГУР Украины, секретарь Госкомиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций "ПМР" Вадим Шмаленко обратился с письмом к "главе" Каменского района Владимиру Бычкову. От чиновника потребовали срочную информацию о наличии в городе "защищенного пункта управления гражданской обороны города". Если такого ЗПУ не было, то предписывалось срочно его создать.



25 апреля. В столице "ПМР" Тирасполе (36 км до границы с Украиной) было обстреляно из гранатометов здание, в котором располагалось местное "МГБ" и заодно подразделение ФСБ РФ. Рядом со штаб-квартирой спецслужб нашли использованные гранатометы РПГ-22 и РПГ-27.

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26 апреля. В "ПМР" взорвали вышки связи радиоцентра, который ретранслировал российское радио. Также прогремели взрывы и на военном аэродроме под Тирасполем.

26 апреля. Власти непризнанной "ПМР" объявили "красный уровень" террористической угрозы, который будет действовать до 10 мая.

26 апреля. Россия привела в состояние полной боеготовности свою группировку в "ПМР".

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27 апреля. Из "ПМР" начали поступать сообщения о перестрелках в районе арсеналов, расположенных возле села Колбасна. Здесь находится один из крупнейших военных складов в Европе.

Как видим, ситуация развивается по классическим лекалам. Стоит только России объявить "о притеснении русскоязычных", как в неблагонадежном регионе тут же начинаются взрывы и шабаши местных националистов.

С реальными фактами и элементарной логикой в России уже давно не напрягаются, ведь рядовой потребитель проглотит все, что ему предложат ТВ и СМИ. Как это и произошло с заявлением генерал-майора Рустама Миннекаева "о притеснении в Приднестровье русскоязычных". То обстоятельство, что в "ПМР" дислоцируется Оперативная группа российских войск (штаб-квартира в Тирасполе. – Ред.), товарища генерала нисколько не смутило.

Официальный Кишинев был осторожен

Вчера, 26 апреля, президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности по ситуации в Приднестровском регионе и довольно прозрачно указала на виновника эскалации.

"Происходящее в Приднестровском регионе – это эскалация напряженности. В течение нескольких недель в регионе было несколько оповещений о бомбах в школах и медицинских учреждениях.

Власти Республики Молдова следят за событиями, происходящими на подконтрольной тираспольскому режиму территории. Наш анализ показывает, что существует напряженность между различными силами внутри региона, заинтересованными в дестабилизации ситуации. Это делает Приднестровский регион более уязвимым и создает риски для Республики Молдова", – заявила после заседания Майя Санду.

Глава республики осудила "попытки втянуть Республику Молдова в действия, которые могут поставить под угрозу мир в стране", хоть и не назвала прямо провокаторов.

Вместо нее это сделало Главное управление разведки Украины, перечислив факты и таким образом оперативно сыграв на упреждение.

Разведка Украины прямо назвала провокаторов

Как и следовало ожидать, ноги очередного кризиса растут из Москвы.

"Очевидно, что это случай из ряда провокативных мероприятий, организованных ФСБ для нагнетания панических и антиукраинских настроений. По замыслу авторов, они должны оправдать войну на территории Украины или привлечь "ПМР" к боевым действиям либо в качестве территории с определенным мобилизационным резервом, либо как зону, с которой российские войска могут проводить атаки на украинскую территорию", – разложили по полочкам ситуацию наши разведчики.

Но вчера произошел еще ряд показательных битв на невидимом фронте. Авторитетный молдавский ресурс AVA обнародовал списки с именами и кличками агентов Разведуправления штаба Западного военного округа ВС РФ, которые отвечают за раскрутку "операции" на границе Украины.

Причем в редакции объяснили, что получили компромат на свою редпочту от представителей так называемого Министерства госбезопасности (МГБ) "ПМР".

Вот этот список с личными данными:

псевдоним "Коммерс" – Нягу Виталий Николаевич, 24.04.1976 г.р., гражданин РФ и ПМР, министр внутренних дел ПМР, экс-председатель государственного таможенного комитета ПМР, проживает в г. Тирасполь.

псевдоним "Шифтайн" – Небыйголова Игорь Петрович, гражданин РФ и ПМР, атаман Черноморского казачьего войска, проживает в г. Тирасполь.

псевдоним "Тренер" – Коваль Людмила Михайловна, 25.01.1964 г.р., главный редактор газеты "Профсоюзные вести", проживает по адресу: г. Тирасполь, ул. Космонавтов, д. 34, кв. 67.

псевдоним "Политик" – Сандуца Владимир Ильич, 01.09.1954 г.р., корреспондент "РИА "Новости" и представитель пресс-службы Объединённой Контрольной Комиссии, проживает по адресу: г. Тирасполь, ул. Карла Либкнехта, д. 150, кв. 35, гражданин ПМР и РФ.

псевдоним "Фауст" – Герасютенко Сергей Павлович, 04.08.1960 г.р., гражданин ПМР и РФ, начальник Главного штаба вооруженных сил – первый заместитель Министра обороны ПМР, генерал-майор, проживает в г. Тирасполь.

псевдоним "Лемур" – Буга Игорь Семенович, 09.10.1964 г.р., депутат ВС ПМР, гражданин ПМР, РМ и РФ, председатель представительства Всероссийской общественной организации "Боевое братство" в Приднестровье, председатель "Ассоциации ветеранов войны в Афганистане" Приднестровья, экс-депутат городского совета г. Тирасполь, проживает в г. Тирасполь.

псевдоним "Горжер" – Бучка Владимир Алексеевич, 18.09.1957 г.р., гражданин РФ и ПМР, экс-председатель общественной организации "Союз защитников Приднестровья", депутат Верховного Совета ПМР, проживает в г. Тирасполь.

псевдоним "Честный" – Продан Николай Георгиевич, гражданин РФ и ПМР, председатель общественной организации "Профсоюз работников органов внутренних дел "Честь и право", член президиума профсоюза силовых структур ПМР, проживает в г. Тирасполь.

А росСМИ с подачи ФСБ начали разгонять фальшивку о якобы угрожающем письме СБУ для жителей "ПМР". Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня".

Отвлекающий маневр или атака на юге

Россия действует, исходя из логики текущих событий на театре военных действий (ТВД). То есть, если не получается опрокинуть ВСУ на Донбассе, значит противника нужно ослабить. Как этого добиться? Отвлечь силы армии Украины на другое направление. В нашем случае на юго-запад. Обстрелы моста через Белгород-Днестровский лиман 26 и 27 апреля указывают на то, что агрессор пытается отрезать и изолировать часть Одесской области.

Но стоит отметить, что мнения военных экспертов по поводу дальнейших планов России (и их успешности. – Ред.) России все же отличаются.

К примеру, политолог и экс-депутат Измаильского горсовета Олег Постернак считает, что нагнетание ситуации в Приднестровье – это фактически подготовка удара российских войск по югу Одесской области.

"Это наиболее географически и политически уязвимый регион для оборонной операции. Удар по железнодорожному и автомобильному мосту в Затоке – первый акт подготовки, чтобы отрезать коммуникации. Малое количество приднестровской группировки не должно успокаивать, поскольку может быть дополнено морским десантом РФ, что усложнит отражение атаки со стороны ВСУ", – написал эксперт в Сети.

В то же время военный эксперт Якуб Войнаровский заявил "Сегодня", что Россия вряд ли сможет использовать "ПМР" для широкомасштабного вторжения на юг Украины.

"Для этого нужно иметь силы и ресурсы. На территории "ПМР" официальный контингент российских войск сильно ограничен. Теоретически можно привлечь порядка 30 000 резервистов, но всех их нужно одеть и подготовить. Это минимум – 2 недели", – говорит "Сегодня" Войнаровский.

Эксперт не исключает вероятности того, что Россия могла тайно малыми группами завести в "ПМР" дополнительные подразделения. Но в любом случае, по его словам, российских войск и резервистов не хватит для полномасштабного открытия второго фронта.

"Очень ограничены материальные ресурсы для планирования такой операции. В "ПМР" не только нет необходимого количества бойцов, но также существует проблема с оружием. Старая военная техника, боеприпасы на складах хранятся 30 лет. Последнее незначительное обновление происходило 8 лет назад. Большинство вооружений и боеприпасов уже не предназначено для использования и даже опасно", – объясняет Войнаровский.

По его словам, если такой военный контингент выдвинется на штурм Одессы, он будет быстро уничтожен ВСУ.

"Ситуация в с "ПМР" больше напоминает белорусский сценарий, когда на границе с Украиной накапливали военные силы, но вторжения белорусов не произошло. Вероятно, здесь также Россия умышленно организовывает провокации, пытаясь отвлечь часть наших сил на данное направление. В то же время, учитывая частые неадекватные и нелогичные действия военного руководства РФ, игнорировать угрозу со стороны Приднестровья нельзя", – отмечает эксперт.

Если не вторжение, то гуманитарный кризис

Жители "ПМР" сразу же отреагировали на события 26 апреля. Из подконтрольного России региона начался массовый исход – люди поехали в Молдову и Украину. На КПП образовались пробки, как передавал Telegram-канал "Сегодня".

Эксперт Якуб Войнаровский не исключает, что Россия сознательно нагнетает панику и планирует нанести удар по юго-западу Украине.

"Опасаясь военных действий, жители Приднестровья и одесского региона могут ринуться к границе Молдовы. Такой наплыв беженцев станет серьезной гуманитарной проблемой для маленькой Молдовы. В целом задачей всего этого процесса и является дестабилизация в регионе и отвлечение наших сил", – подытожил Войнаровский.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в свою очередь заявил, что ситуация в Приднестровье сдолжна открыть глаза Западу на политику России.

"Они говорят о Приднестровье, о Приднестровском регионе Молдовы. И это все должно подтолкнуть европейскую бюрократию к более быстрым решениям относительно оружия, которое нужно предоставлять Украине, относительно более эффективных санкций против Российской Федерации", – сообщил Подоляк в интервью телеведущей Наташе Влащенко на YouТube-канале Украина 24.

Отрезать от морей и втянуть НАТО

Достаточно лишь глянуть на карту боевых действий, чтобы понять логику Москвы. Открытие второго фронта преследует целью полную оккупацию юга Украины (не забываем о планах агрессора создать так называемую "ХНР". – Ред.), создание сухопутного коридора в Крым и полное перекрытие Украине выхода к морям.

Москва пытается лишить Киев выхода к морям / Фото: МО Британии

Но тут есть и риск прямого вовлечения в военный конфликт стран НАТО – Польши и Румынии. Вряд ли официальный Бухарест будет спокойно смотреть на то, как Кремль затягивает Молдову в пучину конфликта, грозящего вылиться в третью мировую.

Ставки и угроза разрастания военного пожара в центре Европы слишком высоки, поэтому Запад, после знакового совещания на базе в Раммштайне, и пошел на создание коалиции по оказанию военной помощи Украине. А с принятием закона о ленд-лизе ситуация на фронте может измениться кардинально.