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Синоптик рассказала, какой будет погода в первый рабочий день года

3 января, 14:47

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

С понедельника начинаются рабочие будни, но погода порадует

Морозов и снегопадов в ближайшее время не предвидится. В первый рабочий день года, 4 января, в Украине все еще будет плюсовая температура и немного осадков ближайшей ночью, и то только на севере.

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Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, доминирующее влияние антициклона обусловит погоду преимущественно сухую. Ночью есть вероятность небольших осадков лишь в северных областях.

Ветер будет с юго-востока, умеренный, временами порывистый. Утром туманы и местами изморозь.

В тренде
Синоптик рассказала, какой будет погода в первый рабочий день года
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Температура воздуха в понедельник также существенно не изменится, 2-5 градусов, на востоке около нуля. В западных областях и на юге Украины 3-8 градусов тепла.

В Киеве ближайшей ночью возможен дождь или туман, а завтра днем – ​​без осадков. Температура воздуха днем ​ ожидается около 3 градусов выше нуля.

После того, как Новый год в Украине прошел без снега и морозов, мы узнавали, какая украинцев ждет погода этой зимой и в целом до конца года. Читайте об этом подробней в материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".

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погода прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

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