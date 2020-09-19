Синоптики дали прогноз на 19 сентября: чего ждать от погоды

Сегодня в стране осадков не будет

В Украине сегодня, 19 сентября, будет царить сухая и достаточно теплая как для осени погода. Похолодание, которое уже пришло в страну, украинцы пока что могут почувствовать только ночью.

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Как рассказали в Украинском гидрометцентре, осадков в субботу не стоит ждать ни в одном регионе Украины. Ветер будет северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура в стране установится на уровне 16-22 градусов тепла. Жарче всего будет на юге страны.

Напомним, недавно синоптики рассказали, какой будет погода в Украине осенью.

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Также народный синоптик Леонид Горбань сообщил, что украинцам не стоит ждать продолжения лета – теплая и солнечная погода будет только в начале осени.

А тем временем в Украине полным ходом идет уборка урожая. По оценкам экспертов агрорынка, он должен быть неплохим, хотя из-за засушливой погоды окажется намного ниже прошлогоднего, рекордного, в 75 млн т. В связи с этим народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует небывалую засуху и проблемы с урожаем.

Как погода может навредить здоровью – смотрите в сюжете:

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