Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
Саммит НАТО в Мадриде Саммит НАТО в Мадриде ⚠ Угроза из Беларуси ⚡ Удар по ТЦ в Кременчуге Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Синоптики дали свежий прогноз, в каких регионах Украины ухудшится погода

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 июня, 11:36
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сайт "Сегодня" подробнее расскажет, в каких регионах лучше без зонтика на улицу не выходить
В Украину пришла непогода. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украину пришла непогода. Фото: коллаж "Сегодня"

Прогноз погоды в Украине на 30 июня будет теплым, но дождливым. Так, сохранится 30-градусная жара, однако в некоторых областях синоптики прогнозируют дожди с грозами. Поэтому необходимо взять с собой зонтик, выходя из дома. Ясная и безоблачная погода ожидается только на востоке и западе, кроме Ровенской области.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Какой будет погода в Украине и Киеве завтра, 30 июня

В западных областях Украины ночью ожидается 18-20 градусов тепла. Дневная температура будет доходить до 38 градусов. Преимущественно без осадков, в Ровенской и Житомирской областях возможны дожди с грозами.

На юге Украины ночью синоптики прогнозируют 19-21 градус, днем до 30. В Николаевской, Одесской и Херсонской областях будут грозовые дожди.

В центральных областях днем пройдут дожди с грозами. Ночью прогнозируют 16-18, днем 27-29 жары.

Реклама

На севере – в Сумской и Черниговской областях – также будут дожди с грозами. Ночная температура 16-18 градусов, днем будет 27-29.

В Киеве в четверг днем синоптики прогнозируют дождь и грозу. Ночью 18-20 градусов, дневная температура 28-30.

Реклама

Погода в Украине будет дождливой

В Минздраве предупредили о рисках из-за жары

В Центре общественного здоровья Минздрава предупредили, что особенно тяжело переносят жару гипертоники и люди с заболеваниями сердца: у них в это время учащается сердцебиение, расширяются периферические сосуды, отекают ноги, возрастает вероятность образования тромбов.

Также украинцам посоветовали в жару ни в коем случае не оставлять детей одних в машине. Дети более уязвимы к тепловым ударам, чем взрослые, и их перегрев наступит в 3-5 раз быстрее.

Кроме того, ветеринар Лидия Лободина дала советы, как помочь животным пережить 30-градусную жару.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Война в Украине из космоса
Больше новостей
🙏 Keep Calm
Помощь во время войны
Больше новостей
Хроника обстрелов
Больше об этом
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 29 июня
1
Личный состав 35450
Личный состав
2
Танки 1572
Танки
3
ББМ 3720
ББМ
4
Артиллерия 781
Артиллерия
5
Средства ПВО 103
Средства ПВО
6
РСЗО 246
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 185
Вертолеты
9
БПЛА 640
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2598
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Непокоренные
Дмитрий Чавалах – старший лейтенант ВСУ. Первый боевой опыт юноша из Хмельницкой области получил еще в 2014 году, участник АТО. Сейчас он уже признанный мастер военного дела, командир подразделения. За личное мужество при обороне Херсонской области удостоен звания Герой Украины.
История подвига
Герої не вмирають!

Позывной "Космос"... Андрей Норов, позывной “Космос” – капитан ВСУ, заместитель командира мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады. В начале российского вторжения организовал оборону Киевской ГЭС. Благодаря его умелым действиям был нанесен серьезный ущерб противнику и остановлено продвижение на Киев. Погиб под обстрелом, спасая побратимов. Герой Украины. Посмертно.

История героя
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20079.45

Bitcoin Cash (BCH)

103

Binance Coin (BNB)

220.46

Ethereum (ETH)

1129.96

Litecoin (LTC)

52.51

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
-
-
-
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,99
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,92 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.92

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять