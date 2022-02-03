Синоптики обновили прогноз для украинцев на завтра: к чему готовиться

Украинские синоптики рассказали, где завтра в стране будет холоднее всего

Осадки прогнозируют на западе и севере Украины/Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине завтра, 4 февраля, будет облачной. Солнце стоит ожидать только в центре и на юге страны. Максимум температура воздуха поднимется до 1 градуса выше нуля. Также будут осадки.

Об этом сообщает sinoptik.

Реклама

В Харькове завтра с утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Ночью пойдет снег, который утром ослабнет. Днем осадков не будет, но вечером мелкий снег может пойти снова. Ночью столбики термометров опустятся до -4 градусов, а днем стоит ожидать около 0 градусов.

Во Львове будет также облачно до самого вечера. Утром ожидается мелкий снег, которому на смену придет мелкий дождь со снегом. Во второй половине дня и до самого вечера осадков не будет. Ночью стоит ожидать от -8 до -5 градусов, а вот днем температура воздуха прогреется до +1 градуса.

Реклама

Небо в Киеве завтра, 4 февраля, практически весь день будет облачным, однако днем немного выглянет солнце. Осадков синоптики не обещают. Ночью будет от -9 до -4 градусов. Днем столбики термометров покажут от -6 до -2 градусов.

В Одессе утром будет достаточно ясно, а днем и вечером в городе погода будет пасмурной, но без осадков. Ночью будет максимум -10 градусов, днем температура воздуха прогреется до +1 градуса.