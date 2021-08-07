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Синоптики объявили штормовое предупреждение: где и когда ждать удара стихии

7 августа 2021 15:56

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Через несколько часов в нескольких областях ожидается буря – синоптики уточнили штормовой прогноз

Украинцев ждут ливни и штормовой ветер

Украинцев ждут ливни и штормовой ветер

Завтра днем в Украине погода будет солнечная и без осадков, но вот ближайшей ночью на востоке будет бушевать непогода – в нескольких областях ливни и даже град.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, ночью 8 августа в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Также синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в восточных и Сумской областях.

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В будущем от погоды будут новые сюрпризы

  • В последние годы погода все больше "бунтует" против человечества – аномальная жара, ураганы, потопы, неожиданный снег среди лета, да еще и в теплых странах. Климатологи это связывают, в первую очередь, с деятельностью человека. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее говорил, что "мы находимся на краю пропасти";
  • в Украине нынешнее лето ставит рекорд за рекордом в плане высокой температуры. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отмечает, что нас ждут новые волны жары;
  • тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне непогода снова натворила беды в Украине. Сильный град остановил движение на трассе Одесса – Киев, ледяные шары сыпались с неба в селе Кучурган, а ветер в регионе достигал 20 метров в секунду. Дождь был настолько сильный, что местами на трассе не было видно дороги. А в Николаевской области шквальный ветер срывал крыши с домов.

Также мы писали, как в двух областях Украины пронесся ураган.

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