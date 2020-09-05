Синоптики порадовали прогнозом: какой будет погода 5 сентября

После дождливой и прохладной пятницы погода в Украине в субботу, 5 сентября, будет умеренно теплой. В большинстве украинских областей будет солнечно и без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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На территории западных областей днем температура воздуха повысится до 23-25 градусов тепла, а ночью будет 12-14 градусов выше нуля. На севере страны днем будет 24-26 градусов тепла, а ночью – 13-15 градусов выше нуля. В восточных областях и в центре страны днем ожидают 24-26 градусов тепла, а ночью – 13-17 тепла. На юге днем ожидают 24-26 градусов тепла, а ночью – 15-17 градусов выше нуля.

В Киеве температура воздуха днем повысится до 23-25 градусов тепла, а ночью – до 13-15 градусов тепла.

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В северных областях утром и днем синоптики прогнозируют кратковременные дожди. На остальной территории без осадков. В южной части Украины и большинстве центральных областей ночью ожидается дождь, местами грозы.

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Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что украинцам не стоит ждать от сентября "четвертого месяца лета" – теплая и солнечная погода будет только первые 3-5 дней осени.

А новости "Сегодня" проанализировали различные прогнозы и узнали, какой сентябрь предсказывают украинцам другие источники.

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