Синоптики порадовали прогнозом: какой будет погода в последний день лета

Жарче всего будет на юге страны

Последний день лета в Украине будет жарким. Сегодня, 31 августа, по всей территории страны осадков не предвидится.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, столбики термометров прогреются до 35 градусов тепла. Жарче всего будет в Николаеве, Херсоне, Кропивницком, Днепре и Запорожье.

Тем временем в Киеве, Симферополе, Донецке, Луганске, Харькове, Полтаве, Житомире, Виннице, Хмельницком, Черновцах и Черкассах сегодня передают до 33 градусов с отметкой плюс. На несколько градусов меньше обещают во Львове и Луцке – 27 градусов тепла.

Ранее мы сообщали, что в Киев вернется 33-градусная жара. Август, по прогнозам синоптиков, закончится высокой температурой.

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Кроме того, киевлянам из-за жары запретили купаться на большинстве пляжей. Зеленые флаги вывешены только на трех столичных пляжах "Троещина", "Галерный" и "Вербный".

Также напомним, американские метеорологи утверждают, что зафиксировали на территории США абсолютный температурный максимум за все время погодных наблюдений в мире. Максимальную температуру в истории зарегистрировали в Долине Смерти.

О том, как погода в Украине может навредить здоровью, смотрите в видеосюжете:

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