Синоптики предупредили о резком похолодании в нескольких областях

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет, как изменится погода в регионах

Одевайтесь теплее на улицу. Фото: коллаж "Сегодня"

Прогноз погоды в Украине на 12 июля, подготовленный синоптиками, не особо порадует жителей нашей страны. В большинстве областей прогнозируются дожди, грозы, местами – шквалы и град. Температура воздуха упадет во всех областях, а жителям западной части придется достать теплые вещи. Нелетную погоду обещают в Ужгороде, Львове, Луцке, Ровно, Тернополе, Ивано-Франковске, Житомире, Хмельницком, Черновцах, Сумах, Чернигове, Киеве.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в регионах и Киеве завтра, 12 июля?

Во вторник, 12 июля, грозы удержатся в западных областях и на севере страны. Центральная часть, юг и восток – без существенных осадков.

Ночью в западной части от 7 до 10 градусов тепла, в центре 11-14 градусов, на юге и востоке от 13 до 16 градусов.

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Днем в западной части от 16 до 19 градусов со знаком плюс, на севере и в центре от 21 до 24 градусов, в южной части и на востоке от 24 до 27 градусов тепла.

В Киеве синоптики прогнозируют грозу. Ночью в столице 12-14 градусов, днем от 22 до 24 градусов.

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Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям подробный прогноз на все четыре сезона 2022 года.

Также напомним, кто подвержен метеозависимости.