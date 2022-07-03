Синоптики предупредили об усилении жары

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет, какой будет температура в регионах

Жара в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"

После дождей прогноз погоды в Украине на 4 июля, подготовленный синоптиками, порадует жителей нашей страны. Температура воздуха практически по всей Украине ожидается немного выше нормы, с дневными максимальными значениями около 35 градусов тепла. На улицу без солнцезащитных очков, крема и головного убора лучше не выходить. Также в этот день важно соблюдать водный баланс в организме, а чтобы не получить солнечный удар – передвигайтесь по улица в тени.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в регионах и Киеве сегодня, 4 июля?

В Украине в понедельник, 4 июля, жара снова охватит страну. Осадки синоптики не прогнозируют.

В западной части страны днем будет от 28 градусов тепла до 30, ночью 16-18 со знаком плюс. Жарче всего будет в Ужгороде, там столбики термометров поднимутся до 31.

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В северных областях днем температура составит 32-34 градус тепла, ночью обещают 17-19. Ожидается переменная облачность.

На востоке Украины днем ожидается от 30 до 32 с отметкой плюс, ночью от 16 до 19.

В южных регионах также будет жарко, днем от 32 до 34 градусов, ночью 17-20. Осадков не предвидится.

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В центральной части днем столбики термометров покажут 34 градуса тепла, ночью 16-18.

В Киеве ожидается 32-34 градусов тепла днем и 17-19 ночью.

Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям подробный прогноз на все четыре сезона 2022 года.

Также напомним, кто подвержен метеозависимости.