Синоптики предупредили украинцев об ухудшении погоды

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет, в каких регионах лучше без зонтика на улицу не выходить

Погода не порадует украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Прогноз погоды в Украине на 18 июня, подготовленный синоптиками Укргидрометцентра, не сильно порадует. В некоторых регионах возможны кратковременные дожди и грозы. При этом температура воздуха достигнет максимум 27 градусов тепла. Несмотря на умеренно теплую погоду, необходимо взять с собой зонт, чтобы не намокнуть и не простудиться. Так, нелетную погоду прогнозируют в Чернигове, Сумах, Харькове, Луганске, Донецке, Запорожье, Днепре, Полтаве, Черкассах, Кропивницком, Херсоне, Одессе и Николаеве.

Какой будет погода в Украине и Киеве завтра, 18 июня?

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По данным синоптиков, 18 июня дожди с грозами ожидаются во всех южных, центральных, северных и восточных регионах Украины, за исключением Киева. Средняя дневная температура в указанных областях будет составлять от 22 до 28 градусов тепла.

Во всех других регионах Украины синоптики обещают теплую и сухую погоду, а воздух днем прогреется до 23-27 градусов. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве осадков не предвидеться, разве что ночью. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15 градусов тепла, днем 23-25.

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Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

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Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям, что синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды.

Также мы рассказывали о прогнозе магнитных бурь на июнь.