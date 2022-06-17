Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны 👍 Евродесант в Киеве: итоги
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Синоптики предупредили украинцев об ухудшении погоды

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 июня, 16:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сайт "Сегодня" подробнее расскажет, в каких регионах лучше без зонтика на улицу не выходить
Погода не порадует украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"
Погода не порадует украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Прогноз погоды в Украине на 18 июня, подготовленный синоптиками Укргидрометцентра, не сильно порадует. В некоторых регионах возможны кратковременные дожди и грозы. При этом температура воздуха достигнет максимум 27 градусов тепла. Несмотря на умеренно теплую погоду, необходимо взять с собой зонт, чтобы не намокнуть и не простудиться. Так, нелетную погоду прогнозируют в Чернигове, Сумах, Харькове, Луганске, Донецке, Запорожье, Днепре, Полтаве, Черкассах, Кропивницком, Херсоне, Одессе и Николаеве.

Какой будет погода в Украине и Киеве завтра, 18 июня?

Реклама

По данным синоптиков, 18 июня дожди с грозами ожидаются во всех южных, центральных, северных и восточных регионах Украины, за исключением Киева. Средняя дневная температура в указанных областях будет составлять от 22 до 28 градусов тепла.

Во всех других регионах Украины синоптики обещают теплую и сухую погоду, а воздух днем прогреется до 23-27 градусов. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве осадков не предвидеться, разве что ночью. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15 градусов тепла, днем 23-25.

Реклама

Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

Реклама

Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям, что синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды.

Также мы рассказывали о прогнозе магнитных бурь на июнь.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Война в Украине из космоса
Больше новостей
🙏 Keep Calm
Помощь во время войны
Больше новостей
Хроника обстрелов
Больше об этом
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 17 июня
1
Личный состав 32150
Личный состав
2
Танки 1456
Танки
3
ББМ 3563
ББМ
4
Артиллерия 734
Артиллерия
5
Средства ПВО 97
Средства ПВО
6
РСЗО 233
РСЗО
7
Самолеты 215
Самолеты
8
Вертолеты 180
Вертолеты
9
БПЛА 593
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2496
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Непокоренные
Сергей Чорнобривец – парамедик экстренной медицинской помощи из Мариуполя, который 22 дня подряд (с короткими перерывами на сон) спасал жизни людей. Сотни раненых мариупольцев выжили благодаря ему.
История медика
Герої не вмирають!

Англичанин отдал жизнь за Украину... Джордан Гетли – бывший британский военный, доброволец, инструктор бойцов ВСУ. В марте покинул армию Великобритании и отправился защищать Украину. Погиб на передовой во время обороны Северодонецка от российских оккупантов. Джордан - второй британец, отдавший жизнь на этой войне. Ему было 24 года.

История героя
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20684.9

Bitcoin Cash (BCH)

109.32

Binance Coin (BNB)

214.76

Ethereum (ETH)

1078.36

Litecoin (LTC)

46.15

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,39 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.39

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять