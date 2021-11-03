Синоптики прогнозируют дожди: прогноз погоды в Украине на 3 ноября (карта)

В среду, 3 ноября, в Украине ожидается дождливая погода. Кроме того, по всей территории страны будет облачно.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В течение дня дождь будет идти в Черниговской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях, в городах Киев и Симферополь.
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В остальных областях осадков не прогнозируют. Ветер по всей территории стране — 5-10 м/с.
На западе ожидается +10-13 градусов тепла. На востоке температура воздуха составит 11-14 градусов тепла.
В северных регионах столбики термометров будут колебаться от +9 до +13 градусов. На юге — 14-17 градусов тепла.
В Киеве ожидается небольшой дождь, температура в течение дня составит +10-12 градусов.
Погода на зимние праздники
В Украине на Новый год прогнозируют морозную погоду, но снега не будет. Зима начнется после 20 ноября, а конец зимы будет в феврале и тоже 20-го числа.
В декабре ожидается от -2 до -3 градусов мороза. К тому же в начале декабря украинцам стоит ждать -10 градусов мороза. Следующее резкое похолодание прогнозируется к Новому году.
В январе-феврале 2022 года прогнозируют дожди с мокрым снегом, мороз и похолодание.
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