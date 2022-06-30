Синоптики рассказали, какие области Украины сегодня будут поливать дожди

В некоторых населенных пунктах температура воздуха будет достигать 36 градусов тепла

В некоторых областях дождь спасет украинцев от жары/Фото: Getty Images, коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в четверг, 30 июня, по прогнозу Укргидрометцентра, будет жаркой. Сегодня температура воздуха будет высокой, в то же время местами ожидаются осадки. Столбики термометров будут достигать 36 градусов выше нуля.

Какая будет погода в Украине и Киеве сегодня, 30 июня?

Сегодня дожди прогнозируют в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях и Крыму. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — северо-восточный, 5-10 м/с.

Реклама

На западе столбики термометров будут колебаться от 27 до 36 градусов тепла. На востоке нашей страны прогнозируют +25…+28 градусов.

В северных регионах – 25-31 градус тепла. На юге ожидается 28-32 градуса выше нуля.

В Киеве прогнозируют дождь, +27-29 градусов, а в Симферополе тоже будут осадки — 27-29 градусов.

Реклама

Некоторым людям в жару очень тяжело. Поэтому следует придерживаться определенных советов. К примеру, дома или в офисе используйте увлажнители воздуха, подойдет и обычный пульверизатор. Жару облегчат комнатные растения с большими листьями, например фикусы. При опрыскивании водой они долго остаются влажными и остужают воздух. Наклейте на окна пленку из фольги, она лучше защищает комнату от солнечных лучей, чем шторы. Не открывайте окна в полуденное время. Если нет кондиционера, используйте вентилятор. Поставьте под поток воздуха бутылки с замороженной водой и периодически меняйте их. Замените лампы накаливания на светодиодные — они выделяют гораздо меньше тепла. Ежедневно проводите влажную уборку. Меньше готовьте на плите и в духовке.

Читайте также, какой была погода в Украине вчера. Ранее сайт "Сегодня" давал прогноз магнитных бурь на июнь.