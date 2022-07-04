Синоптики рассказали, какие регионы Украины накроют дожди

При этом температура воздуха днем будет очень высокой

Некоторые области Украины атакует непогода. Фото: коллаж "Сегодня"

Синоптики Укргидрометцентра дали прогноз погоды в Украине на 5 июля. В этот день во многих областях будет солнечно и жарко. При этом в западных регионах прогнозируют дожди с грозами. Поэтому не забудьте взять с собой зонтик, выходя из дома. В Киеве днем обещают 34-градусную жару.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Какой будет погода в регионах и Киеве завтра, 5 июля

В западных областях днем столбики термометров поднимутся выше 30 градусов, во Львовской и Ивано-Франковской областях 30-32. Синоптики обещают дожди с грозами.

На юге дневная температура приблизится к 34-градусной отметке. Ожидается ясная погода, без осадков.

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В центральных областях во вторник будет ясно, без осадков, днем 31-33 градуса.

В Сумской и Черниговской областях днем ожидается 30-32 градус, солнечно, без осадков.

В восточных областях 5 июля будет тепло, без осадков. Температура в Харьковской, Донецкой и Луганской областях 31-33 градуса.

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В Киеве и области будет без осадков. Температура ночью 20-22 °С, днем 32-34°С.

В этот день будет дождливо в западных областях

Прогноз народного синоптика

Народный синоптик Владимир Деркач ранее давал прогноз на все лето. По его словам, в июне должна была быть умеренно жаркая погода. На июль он прогнозировал сильные осадки. В августе же синоптик прогнозирует типично летнюю погоду.

"Лето 2022 года сохранит тенденцию глобального потепления, но, на мой взгляд, в этом году оно не наберет больших оборотов, а будто остановится на этом пике, которого достигло в прошлые годы", — сказал Деркач.

Он отмечал, что этим летом будет наблюдаться резкое изменение погодных условий. Особенно это будет заметно в июле: ожидаются погодные явления от жары до мощных дождей и шквалов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям подробный прогноз на все четыре сезона 2022 года.

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