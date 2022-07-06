Синоптики дали прогноз погоды в Украине на любой вкус

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет, как сменится погода в регионах

Погода испортится. Фото: коллаж "Сегодня"

Прогноз погоды в Украине на 7 июля, подготовленный синоптиками, не особо порадует жителей нашей страны. Ожидается похолодание с осадками на фоне действия атмосферного фронта, который двигается с запада Европы. Нелетную погоду прогнозируют в Ужгороде, Виннице, Чернигове, Киеве, Сумах, Полтаве, Черкассах, Кропивницком, Николаеве и Одессе. В остальных регионах будет жарко, в некоторых местах облачно.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в регионах и Киеве завтра, 7 июля?

В западной части страны днем будет от 23 градусов тепла до 26, ночью 12-15 со знаком плюс. Ожидаются дожди с грозами в Ужгороде и Виннице.

В северных областях днем температура составит 22-29 градусов тепла, ночью обещают 16-18. Пройдут дожди с грозами.

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На востоке Украины днем ожидается от 32 до 34 с отметкой плюс, ночью от 14 до 20.

В южных регионах будет жарко, днем будет от 28 до 34 градусов, ночью 18-21. Осадки ожидаются в Одессе и Николаеве.

В центральной части днем столбики термометров покажут 30 градусов тепла, ночью 16-20.

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Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям подробный прогноз на все четыре сезона 2022 года.

Также напомним, кто подвержен метеозависимости.