Синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре

Последний месяц осени пройдет без сильных холодов, но и тепло уже не будет

Ноябрь в Украине ожидается довольно холодным, температура будет приближаться к нулю градусов. А вот существенных осадков синоптики не обещают. Об это сообщает Укргидрометцентр.

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Так, средняя месячная температура ожидается в районе 1-8 градусов тепла (в горах 0-3 градуса выше нуля). Синоптики отмечают, что для западных областей такая температура близка к средним многолетним значениям. А на остальной территории – на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается в восточных и Сумской областях несколько меньше нормы – 28-32 мм, говорят синоптики. А на остальной территории в пределах средних многолетних значений – 37-65 мм, в горах до 110 мм (среднемесячный показатель для ноября составляет 30-61 мм, в Карпатах и ​​на Закарпатье до 62-142 мм).

В Укргидрометцентре напомнили, что для третьего месяца осени абсолютный максимум температуры воздуха составляет 16-24 градуса тепла, в Черновицкой, центральных, южных областях и в Крыму местами достигало 25-29. Абсолютный минимум – 15-24 градуса мороза, в северных, восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ранее было 25-31 мороза.

Как сообщали новости "Сегодня", на этих выходных синоптики обещают хорошую погоду – в субботу до +22, а в день выборов – похолодает немного, дождей практически не будет.

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Напомним, 17 октября в Украине прошли сильные дожди, местами непогода натворила беды. Например, Киев серьезно подтопило, в Кропивницком с домов сносило крыши, а в Николаевской области пострадали жилые дома, школы и детсад.

Ураган в Кропивницком

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