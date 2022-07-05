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Синоптики рассказали, в каких областях Украины ухудшится погода (фото, видео)

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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5 июля, 11:47
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Сайт "Сегодня" подробно рассказал, как изменится погода в областях
В некоторых областях Украины будет град с сильной грозой.
В некоторых областях Украины будет град с сильной грозой. / Фото: РБК-Украина, pixabay.com, Коллаж: Сегодня

Прогноз погоды в Украине на 6 июля удивит жителей нашей страны. Если в центре, на востоке и юге украинцев ожидает жаркая погода, то в столице, части центра, на севере и западе – слабые дожди с грозами, а в некоторых областях и град. Нелетную погоду прогнозируют в Луцке, Львове, Ужгороде, Ровно, Тернополе, Ивано-Франковске, Черновцах, Хмельницком, Виннице, Киеве, Житомире и Чернигове.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в регионах и Киеве завтра, 6 июля

Так, по прогнозам синоптиков, 6 июля будет без осадков в центре, на востоке и юге. В западных областях днем столбики термометров поднимутся не выше 27 градусов, во Львовской и Ивано-Франковской областях будет 20-22 градуса днем. Синоптики обещают град и сильные грозы.

На юге дневная температура приблизится к 36-градусной отметке. Ожидается ясная погода, без осадков. В Симферополе будет 32-34 градуса днем, также без осадков.

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В центральных областях в среду будет изменчивая погода – если в Винницкой области ожидается 31-33 градуса тепла днем и град с сильной грозой, то в Черкассах и Кропивницком – 33-35 градусов, ясная погода и без осадков.

В Сумской и Черниговской областях днем ожидается 31-33 градуса, однако если в Сумах будет солнечно, без осадков, то в Чернигове – слабый дождь с грозой. В Житомирской области днем будет 29-31 градус тепла, а также град с сильной грозой.

Проноз погоды на 6 июля 2022 года. Фото – скриншот, Укргидрометцентр.
Проноз погоды на 6 июля 2022 года. Фото – скриншот, Укргидрометцентр.

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В восточных областях 6 июля будет тепло, без осадков. Температура в Харьковской, Донецкой и Луганской областях – 31-33 градуса. При этом в Днепре температура воздуха поднимется до 36 градусов тепла.

В Киеве 6 июля будет слабый дождь с грозой. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью – 20-22 градуса тепла, днем – 31-33.

Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям подробный прогноз на все четыре сезона 2022 года. Также напомним, кто подвержен метеозависимости.

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