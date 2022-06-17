Синоптики заявили об опасных сюрпризах от погоды

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет, в каких областях ждать нелетную погоду

В Украину идет непогода. Фото: коллаж "Сегодня"

Прогноз погоды в Украине на 17 июня не сильно порадует. Синоптики Укргидрометцентра обещают на территории дожди с грозами. Также ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с. Так, зонтик с собой необходимо взять жителям Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областей. Кроме того, прогнозируют первый уровень опасности – желтый.

Вот какой будет погода в Украине и Киеве сегодня, 17 июня.

Реклама

В западных областях, днем местами и в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях будет кратковременный дождь и гроза. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. В западной части преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Днем во время грозы шквалы ветра достигнуть 15-20 м/с, в отдельных районах также ожидается град.

Температура ночью 10-15°С, днем 22-27°С, в западных областях 18-23°С.

Реклама

В Киевской области ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 10-15°С, днем 22-27°С, а в Киеве ночью 13-15°С, днем около 25°С.

Кроме того, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по Украине. Так, 17 июня в западных областях будут грозы, днем во время грозы шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град. Также будет первый уровень опасности – желтый.

Реклама

В этот день во многих регионах будет идти дождь

В Киевской области будет дождливо

Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям, что синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды.

Также мы рассказывали о прогнозе магнитных бурь на июнь.