Сиротству – нет: Фонд Рината Ахметова помог 10 тысячам детей обрести семьи

В этом году подарки и сюрпризы от Фонда получат 100 тысяч малышей

Благодаря порталу "Сиротству – нет" Фонда Рината Ахметова, в семьи попали около десяти тысяч мальчиков и девочек. В этой семье воспитывают троих детей. Трое детей – это только начало. В приемной семье Руденко из Мариуполя намерены взять как можно больше детей из интернатов. Сейчас родителям по 24 лет. Они верят, что у них много времени и сил, поэтому на Новый год строят грандиозные планы. Почему для них так важна борьба с сиротством – разбирались Ростислав Сысоев и Евгений Якунин.

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Маша, Миша и Тимофей готовятся отмечать вместе Новый год во второй раз. Они мечтают, чтобы у всех были мама и папа, и чтобы никто не болел. Дети верят, что пожелания обязательно сбудутся, если их нарисовать. Надо успеть сделать много праздничных открыток.

Усыновительница Александра Руденко рассказывает, что у детишек есть бабушки, дедушки, у них очень большая семья дядь, теть, которые немним старше их.

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Александра с детства мечтала стать приемной матерью:

"Мне послужили примером мои родители: они неофициально воспитывали чужую девочку, она у них прожила, она уже взрослая".

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А муж Александры – Дмитрий – замечает: если мы с этим не сталкиваемся, то и не задумываемся, сколько детей нуждается семье.

В этой семье воспитывают троих детей. Первым усыновили Тимофея. А еще спустя полгода взяли двойняшек: Мишу и Машу. Малыши по-настоящему счастливы, когда рядом любящие родители. Для Маши это любовь с первого взгляда.

"Первое утро, когда она проснулась, она пришла к нам в комнату с мужем, легла к нам на кровать, обнимала меня, говорила: мамочка, я тебя никуда не отпущу, я буду всегда с тобой", – вспоминает Александра.

В семье Руденко мечтают, чтобы все ребята жили не в интернатах, а в семьях. И все свое время посвятили проблеме сиротства.

"Когда я задумалась об усыновлении, я знала только базу Рината Ахметова "Сиротству – нет". Много проводится курсов различных, тренингов, и за это как бы огромное спасибо, что есть такая поддержка", – говорит Александра.

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Благодаря порталу "Сиротству – нет" Фонда Рината Ахметова, в семьи попало около десяти тысяч мальчиков и девочек.

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Во время Новогодних праздников Фонд Рината Ахметова традиционно поздравляет детей. В этом году подарки и сюрпризы получают более 100 тысяч детей.

Оксана Ищук, менеджер проектов и программ Фонда Рината Ахметова, отмечает:

"Акция "Ринат Ахметов детям" – это традиция добра и участия в жизни ребенка, в канун Новогодних праздников поздравления получают ребята из детских домов семейного типа и интернатных учреждений".

Акции "Ринат Ахметов – детям" уже 20 лет. Только за последние шесть лет в ней приняли участие 700 тысяч детей.

"20 лет – это практически вся моя жизнь. Это очень большой срок. Очень радует, что на протяжении такого большого времени виден результат", – делится впечатлениями Дмитрий Руденко.

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Напомним, Фонд Рината Ахметова и Минсоцполитики запустили видеокурс для кандидатов в усыновители.

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Также напомним, что правительство выступает за изменение порядка усыновления иностранными гражданами детей, родившихся на территории нашей страны, поэтому иностранцам усложнят усыновление детей в Украине.

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