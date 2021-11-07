Ситуация на Донбассе обострилась – один военный погиб, еще двое ранены

В результате вражеских действий с начала суток 7 ноября один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще двое получили ранения.
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В результате вражеских действий с начала суток 7 ноября один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще двое получили ранения.
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7 ноября 1991. На страницах газет публикуют лозунги кандидатов в президенты Украины. Вот с какими лозунгами претенденты идут на выборыПогрузиться в тот день
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