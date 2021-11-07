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Ситуация на Донбассе обострилась – один военный погиб, еще двое ранены

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
7 ноября, 17:07
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На Донбассе погиб военный, еще двое ранены.
На Донбассе погиб военный, еще двое ранены. / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате вражеских действий с начала суток 7 ноября один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще двое получили ранения.

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