Ситуация на границе: где самая большая очередь на выезде из Украины

Больше всего украинцы хотят пересечь границу с Польшей

На некоторых пунктах пропуска есть очереди/Фото: коллаж: "Сегодня"

Самая большая очередь на выезд из Украины наблюдается в пункте пропуска "Краковец", который находится на границе с Польшей.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Государственной пограничной службы.

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Польша

По состоянию на 21:00 29 мая на границе с Польшей в пункте пропуска "Краковец" на выезде стояли 80 легковых автомобилей и 7 автобусов. В пункте пропуска "Шегини" было 35 легковушек, а в "Грушове" — 30. В других пунктах пропуска очередей нет.

Словакия и Венгрия

На границе со Словакией в пункте пропуска "Ужгород" было 40 легковых автомобилей, а на границе с Венгрией в пункте пропуска "Тиса" на выезд стояли 6 автомобилей.

Румыния и Молдова

По информации пограничников, на границе с Румынией и Молдовой очередей нет.

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