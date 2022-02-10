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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Ситуация напряженная: боевики на востоке готовят провокации (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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10 февраля, 00:53
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Российские наемники хотят продвинуться вперед и закрепиться поближе к украинским позициям

На Донбассе оккупанты пытаются продвинуться поближе к позициям Вооруженных сил. Такие попытки наблюдают армейцы в Старогнатовке, расположенной в 30 километрах от украинско-российской границы. Что думают военные на передовой о маневрах врага и угрозе вторжения — расспросил военный корреспондент "Сегодня" Евгений Назаренко.

Об этом говорится в выпуске новостей "Сегодня".

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Какая ситуация на фронте?

К украинским позициям диверсанты сунутся, как только солнце садится. Бойцы не исключают, что оккупанты хотят продвинуться вперед и закрепиться поближе к позициям наших армейцев.

"Укрепляются, усиливаются, возможно, готовят какие-то провокации", — говорит военнослужащий ВСУ Дмитрий.

Возле Старогонатовки расстояния между позициями наших военных и врагом слишком велики. Так что стрелкового оружия наемники против армейцев не применяют. А вот больший калибр здесь вместо "доброго дня" и "вечера".

"Все бывает, но мы ко всему готовы. Скажут "вперед" — пойдем вперед. Назад не пойдем, такой команды не будет", — подчеркнул военнослужащий ВСУ Богдан.

Богдан на войне с самого начала. Как и его собратья, о возможной новой агрессии России узнает из новостей. Многих людей в нашей стране интересует, что об этом всем думают бойцы на передовой. На самом деле по большей части об этом не думают вообще.

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"Я не знаю, для кого-то война может и начинается, а мы уже воюем восемь лет. Мы готовимся, совершенствуемся, передаем навыки молодым. Мы готовы. Поэтому можете спокойно заниматься своим делом, а мы здесь сделаем свое", — отметил военнослужащий ВСУ Богдан.

От этих позиций до российской границы каких-нибудь три десятка километров. Если оккупанты вздумают новую агрессию, то эти ребята почувствуют чуть ли не первыми. Но точно никто не побежит.

Угроза российской агрессии

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