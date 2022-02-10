Ситуация напряженная: боевики на востоке готовят провокации (видео)

Российские наемники хотят продвинуться вперед и закрепиться поближе к украинским позициям

На Донбассе оккупанты пытаются продвинуться поближе к позициям Вооруженных сил. Такие попытки наблюдают армейцы в Старогнатовке, расположенной в 30 километрах от украинско-российской границы. Что думают военные на передовой о маневрах врага и угрозе вторжения — расспросил военный корреспондент "Сегодня" Евгений Назаренко.

Об этом говорится в выпуске новостей "Сегодня".

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Какая ситуация на фронте?

К украинским позициям диверсанты сунутся, как только солнце садится. Бойцы не исключают, что оккупанты хотят продвинуться вперед и закрепиться поближе к позициям наших армейцев.

"Укрепляются, усиливаются, возможно, готовят какие-то провокации", — говорит военнослужащий ВСУ Дмитрий.

Возле Старогонатовки расстояния между позициями наших военных и врагом слишком велики. Так что стрелкового оружия наемники против армейцев не применяют. А вот больший калибр здесь вместо "доброго дня" и "вечера".

"Все бывает, но мы ко всему готовы. Скажут "вперед" — пойдем вперед. Назад не пойдем, такой команды не будет", — подчеркнул военнослужащий ВСУ Богдан.

Богдан на войне с самого начала. Как и его собратья, о возможной новой агрессии России узнает из новостей. Многих людей в нашей стране интересует, что об этом всем думают бойцы на передовой. На самом деле по большей части об этом не думают вообще.

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"Я не знаю, для кого-то война может и начинается, а мы уже воюем восемь лет. Мы готовимся, совершенствуемся, передаем навыки молодым. Мы готовы. Поэтому можете спокойно заниматься своим делом, а мы здесь сделаем свое", — отметил военнослужащий ВСУ Богдан.

От этих позиций до российской границы каких-нибудь три десятка километров. Если оккупанты вздумают новую агрессию, то эти ребята почувствуют чуть ли не первыми. Но точно никто не побежит.

Угроза российской агрессии

Россия уже стянула более чем 100-тысячную армию к границе с Украиной.

12 января была обнародована интерактивная карта , на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, которые были выявлены западными СМИ в ноябре 2021 года.

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