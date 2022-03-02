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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Ситуация напряженная: названы самые опасные направления в Киевской области

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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2 марта, 17:44
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Захватчики продолжают накапливать большое количество войск и техники на подступах к столице
Технику врага разгромили в Буче.
Технику врага разгромили в Буче. / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Киевской ОГА Алексей Кулеба назвал самые опасные направления в области. В регионе ситуация остается достаточно напряженной.

Об этом он написал в своем Facebook.

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Самые опасные направления:

  • Житомирская трасса;
  • Буча-Ирпень-Гостомель;
  • север Вышгородского района.

"Захватчики продолжают накапливать большое количество войск и техники. Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами", – сообщил Кулеба.

Ситуация по районам

Бучанский район. Вся территория района контролируется. Наиболее трудная ситуация в Бородянке и Гостомеле. В Бородянке в результате обстрелов и авиаударов крупные разрушения жилищного сектора и инфраструктуры. Есть вероятность, что под завалами находятся люди. В Гостомеле периодические сражения. Получили информацию о формировании новых колонн захватчика. Утром произошел артобстрел в Гостомеле и Ирпене.

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Фастовский район. Все 9 общин под контролем. Инфраструктура цела. Разрушения отсутствуют. ВСУ и Тероборона отрабатывают диверсантов захватчика.

Белоцерковский район. Находится под контролем Белоцерковской военной администрации. Круглосуточно работает штаб территориальной обороны. Вечером 1 марта Белая Церковь подверглась обстрелам ракетами. Два взрыва. Жертв нет.

Вышгородский район. Ситуация напряженная, но контролируемая. Север района оккупирован врагом. Полесская, Дымерская, Иванковская общины на грани гуманитарной катастрофы. На оккупированной территории нет света, воды, перебоев со связью, нет подвоза продуктов. Идет постоянная перегруппировка сил захватчика. Активные боевые действия в течение ночи не зафиксированы.

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Бориспольский район. Все общины находятся под контролем.

Броварской район. Все 8 теробщин под контролем. Осуществляется патрулирование и работают блокпосты. Наблюдается скопление вражеской техники. Объектов критической инфраструктуры – не нарушено.

Обуховский район. Ситуация контролируется. Все территориальные общины находятся под контролем. Идут работы по восстановлению инфраструктуры и предоставлению необходимой помощи мирному населению.

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