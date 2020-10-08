"Ситуация напряженная": Степанов рассказал, будет ли локдаун в Украине

Каждый день количество новых больных увеличивается, уже больше пяти тысяч в сутки

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не может пойти на полный локдаун и вернуться к жесткому карантину, несмотря на ухудшающуюся эпидемиологическую ситуацию. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга, который транслировал сайт "Сегодня".

"На сегодняшний день очередной антирекорд: мы перешагнули отметку в пять тысяч – за прошедшие сутки заболели 5397 человек. Мир не придумал другого способа остановки болезни, чем соблюдение правил, эти правила действуют во всем мире. У нас сейчас многим политикам перед выборами обязательно надо набирать, как они считают, баллы за счет COVID-19, пиариться, рассказывать, фантазировать о количестве тестов", – сказал министр.

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Степанов отметил, что у системы здравоохранения есть предел возможностей и она может не выдержать, если украинцы не будут строго соблюдать карантинные правила.

"Я прекрасно понимаю, что мы сейчас не можем пойти по тому пути, по которому пошли некоторые европейские страны. По тому пути, по которому пошел Израиль, который ввел полный локдаун на 14 дней в связи с увеличением количества больных. Почему это делается? Потому что нужно разорвать эту цепочку передачи болезни … То, что происходит последний месяц, это, мягко говоря, напряженная ситуация", – подчеркнул министр.

Как стало известно, по состоянию на утро 8 октября в Украине подтвердили 5357 новых случаев заражения коронавирусом (244 734 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 93 украинцев (4690 с начала эпидемии). За среду выздоровели 2263 человека (108 233 с начала эпидемии).

Отметим, что Минздрав регулярно призывает к соблюдению украинцами карантинных требований. Также в ведомстве отмечают, что политики на фоне предвыборной кампании в погоне за политическими баллами пренебрегают здоровьем людей. Читайте об этом подробней в нашем материале "Что важнее – здоровье граждан или выборы? Минздрав продолжает ругать чиновников".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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