Ситуация с COVID-19 в стране ухудшается: онлайн-брифинг Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в Украине. Он расскажет, сколько и где обнаружили новых больных за сутки, а также о карантине в стране.

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Как стало известно,за 13 октября в Украине подтвердили 5590 новых случая заражения коронавирусом (276 177 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 107 украинцев (5229 с начала эпидемии). За вторник выздоровели 2137 человека (118 699 с начала эпидемии).

Напомним, в Украине продлили карантин – встречать Новый год украинцы будут с эпидемиологическими ограничениями. Это стало ясно после заседания Кабинета министров, которое прошло 13 октября под руководством премьера Дениса Шмыгаля.

В частности, теперь будут понижены критерии для перехода в "красную зону". Самые жесткие ограничения будут действовать в тех городах и районах, где заболеваемость на протяжении 14 дней составляет более 320 инфицированных на 100 тыс. населения. Также в течение недели показатель охвата тестирований вырастет с 24 до 48 на 100 тыс. населения.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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