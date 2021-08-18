Эпидемия возвращается с новой силой? Что происходит с COVID в Украине и ждать ли жесткого карантина

В Украине растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. С начала пандемии инфекцию подтвердили у 2 268 666 человек.
За последние пять дней, согласно статистике Минздрава, количество новых случаев заражения постепенно увеличивается.
14 августа
- Новых случаев – 1353
- Выздоровело – 791
- Умерло – 21
15 августа
- Новых случаев – 695
- Выздоровело – 238
- Умерло – 17
16 августа
- Новых случаев – 417
- Выздоровело – 248
- Умерло – 14
17 августа
- Новых случаев – 890
- Выздоровело – 433
- Умерло – 27
18 августа
- Новых случаев – 1447
- Выздоровело – 712
- Умерло – 40
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При каких условиях в Украине могут усилить карантин?
В Украине могут усилить общенациональный карантин, но при некоторых условиях. Страна попадет в желтую зону в случае наличия в течение трех дней подряд одного из показателей Минздрава.
Об этом сообщает Минздрав.
Речь идет об одном из следующих признаков:
- количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней – более чем 75;
- выявление случаев заражения COVID-19 – более 4 процентов;
- количество тестирований в течение последних семи дней на 100 тысяч населения – менее 300;
- наличие оснований для установления красного уровня эпидемической опасности на территории по крайней мере одного региона.
Желтый уровень будет установлен решению государственной комиссии ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения. При нормализации эпидемической ситуации и достижения признаков зеленой зоны и их фиксации в течение 7 дней подряд, так же после решения государственной комиссии ТЭБ и ЧС вся страна перейдет в зеленую зону.
В случае ухудшения показателей в регионе и установлении красного уровня эпидемической опасности вся остальная территория страны будет находиться на желтом уровне.
Оранжевая зона
Оранжевый уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и определяется сигнальным о приближении региона к красному. Он определяется автоматически, когда будет наблюдаться превышение хотя бы одного из таких показателей:
- загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%,
- количество тестирований ПЦР и на антиген в течение 7 дней на 100 тысяч населения менее 300,
- количество госпитализаций с коронавирусом или подозрением за 7 дней на 100 тысяч населения более 60,
- коэффициент выявленных случаев ПЦР или экспресс-тестов на антиген более 20%,
- рост количества госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом более чем на 50%.
На оранжевом уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные противоэпидемические ограничения.
Красная зона
Устанавливается на территории региона в случае наличия в течение трех дней подряд двух и более таких признаков:
- загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, – более 65%;
- количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. население – менее 300;
- количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней на 100 тысяч. население – более 60;
- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2) – более 20%;
- уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.
Ранее мы сообщали, что в Киеве женщина умерла после укола первой дозой вакцины от коронавируса Moderna. Медики считают, что на тот момент она уже была заражена COVID-19, поскольку симптомы болезни проявились у нее в день вакцинации.
Также напомним, в одесском лагере вспышка COVID-19 – заболело более 40 детей.
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