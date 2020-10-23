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Ситуация с коронавирусом стала еще хуже: онлайн-брифинг Минздрава

23 октября, 09:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

За последние сутки не только большое количество смертей и больных, но и много людей выздоровели

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в Украине.

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Как стало известно, по состоянию на утро 23 октября в Украине подтвердили 7517 новых случаев заражения коронавирусом (330 396 с начала эпидемии). За четверг умер 121 украинец (6164 с начала эпидемии), а выздоровели 2680 человек (137 578 с начала эпидемии).

На сегодняшний день Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к смягчению карантина. Также в Украине обновили зоны карантина.

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В Минздраве ожидают пик эпидемии в конце ноября. И.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин прогнозирует спад заболеваемости в декабре-январе. А тем временем один из разработчиков украинской вакцины против COVID-19 Михаил Фаворов в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что украинскую вакцину начнут тестировать через три месяца, а ее конечное изготовление можно ожидать примерно через год.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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