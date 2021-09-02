Ситуация с коронавирусом ухудшается: Украина на грани выхода из "зеленой" зоны

Уже несколько дней подряд не выполняется условие "зеленого" уровня эпидемической опасности

В регионах могут усилить ограничения. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина оказалась на грани выхода из "зеленой" зоны из-за ухудшения ситуации с коронавирусомв стране. Если такая тенденция сохранится, то в регионах могут ужесточить ограничения.

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Об этом говорится в прогнозе экспертов Киевской школы экономики.

Так, уже несколько дней подряд не выполняется условие "зеленого" уровня эпидемической опасности – коэффициент выявления новых случаев превысил 4%.

"В случае невыполнения такого условия в течение еще одного дня, национальная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС может принять решение о выходе Украины из "зеленой" зоны. Это означает, что регионы будут распределены по уровню эпидемической опасности, в соответствии с которыми будут усилены ограничения", – пишут эксперты.

Какая ситуация сейчас

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Текущая ситуация пока остается контролируемой, но нагрузка на медицинскую систему продолжает расти:

каждая пятая "ковидная" койка занята пациентами, на 14% заняты койки "с кислородом",

суточная смертность в Украине также перешла к росту и среднем составляет 38 случаев – рост почти на половину по сравнению с прошлой неделей,

Черновицкая область продолжает быть антилидером с наиболее критической ситуацией с COVID-19. Каждый из остальных 24 регионов находится в зоне повышенного риска возгорания.

И уже в 11 украинских областях (Киевская, Донецкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская, Луганская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области) коэффициент выявления случаев превышает рекомендованные ВОЗ 5%.

Ранее мы сообщали, что в Украине могут ослабить карантин для вакцинированных. Например, люди с прививками смогут посещать общественные места по QR-коду.

Также напомним, Украина получит от США инновационные лекарства против COVID-19.