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Ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг министра здравоохранения

6 сентября, 10:06

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Количество заболевших в стране уже превысило 135 тысяч

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов проводит онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в стране.

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Напомним, по состоянию на утро 6 сентября в Украине зафиксировали 2107 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Всего в стране заболели 135 894 человека. Летальных исходов за последние сутки – 35. За субботу выздоровели 578 человек.

Кроме того, еще в начале августа Кабмин изменил критерии, по которым Украину делят на зоны карантина. Теперь два показателя – коэффициент случаев заболеваемости и динамика роста количества больных – объедены в один: уровень новых зараженных на 100 тысяч населения за 14 дней.

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Также мы рассказывали, что в Украине запретили работу ночных клубов и "заведений общественного питания с организацией досуга" даже в "зеленой зоне" карантина. Эти меры введены, чтобы помешать распространению COVID-19.

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О том, как контролируют соблюдение карантинных правил в столице, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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